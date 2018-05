Vassal i Fullana s'imposen en la primera etapa de la Girona MTB Challenge

L'esperat inici de la Girona MTB Challenge ha tingut tots els ingredients que converteixen una cursa en especial i inoblidable. Una primera etapa que serà recordada per l'espectacularitat dels senders de les Gavarres i els seus continus desnivells amagats, així com la pluja, que ha aparegut a primera hora com a convidada sorpresa i ha acompanyat els ciclistes de forma intermitent. En l'apartat competitiu màxima emoció tant en categoria masculina com femenina amb diversos canvis en les primeres posicions, que al final han deixat a Thibaut Vassal i a Marga Fullana com a líders de la Girona MTB Challenge.

La gran lluna que ahir a la nit acomiadava els ciclistes en les hores prèvies a la gran cita d'avui, ha deixat pas a un tímid sol que ràpidament s'ha retirat per donar el relleu a una intensa pluja que sense cap dubte ha marcat la primera etapa de la Girona MTB Challenge. La sortida s'ha donat sota un intens aiguat amb 58 quilòmetres i 1.500 metres de desnivell positiu per endavant. L'etapa ha sortit llançada i aviat s'ha realitzat una primera selecció amb un grup compacte liderat per Antonio Ortiz (BH-Castelli), Jordi Riera (Coluer Factory) i Guillem Cassú (Radikal Bikes). Entre ells també viatjaven Marc Donadeu (Scott-Taymory) Tomàs Misser (Orbea Factory) i Thibaut Vassal (128 Bike Avenue) entre d'altres.

Les posicions han anat canviant constantment i Antonio Ortiz, després de patir una punxada, ha perdut totes les seves opcions en l'etapa. Al pas pel segon avituallament als Àngels (quilòmetre 35) Guillem Cassú comandava la cursa però un inoportú trencament de cadena l'ha obligat a abandonar. A partir d'aquest moment la lluita per l'etapa ja tan sols era cosa de quatre amb Marc Donadeu, portant a roda a Thibaut Vassal i Tomàs Misser, i amb Jordi Riera per darrere intentant contactar amb el grup de cap a pocs segons. L'arribada al Parc de les Ribes del Ter ha estat molt ajustada però el triomf final se l'ha endut el francès Thibaut Vassal a l'esprint amb un crono de 2:39:34, per davant de Marc Donadeu amb 2:39:35 i Tomàs Misser amb 2:40:01.

En categoria femenina l'etapa inicial de la Girona MTB Challenge també ha estat molt emocionant amb domini durant gran part del recorregut de la biker de l'Esteve Team, Sílvia Roura, que ha passat amb un minut d'avantatge en el segon avituallament sobre Hilde Verschaeve (Zewities ) i tres sobre la balear Marga Fullana (CC Platges de Cala Millor). A la part final de l'etapa Marga Fullana ha mostrat tot el seu potencial i després d'avançar a Verschaeve ha fet el mateix amb Roura pràcticament quan ja es veia la meta. Al final triomf per Fullana amb 3:27:15, per davant de Sílvia Roura amb 3:28:06 i de Hilde Verschaeve amb 3:31:01.

En la competició per equips els millors en aquesta primera jornada i que demà defensaran el mallot de líder són Cristian Collados i José León García del Cicles Serrano, que han aconseguit una gran victòria amb 2:49:01 en categoria masculina i Jesús Manuel Calleja i Ana Calleja de la Hogar Ciclos que amb 3:51:46 s'han imposat en equips mixtes.

Demà arriba l'hora de la veritat amb l'etapa reina de la Girona MTB Challenge que recorrerà la zona oest de la ciutat i Vilanna al llarg de 80 quilòmetres amb 2.000 metres de desnivell positiu. Una etapa que molt probablement començarà a aclarir la classificació general a falta de la jornada final de dimarts que de ben segur serà decisiva.