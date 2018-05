El Madrid, sense cap intenció d'especular amb el Bayern per ser a la final

El Reial Madrid és a només un partit de classificar-se per a la seva tercera final de la Lliga de Campions consecutiva, un premi que té a l'abast després de l'1-2 aconseguit la setmana passada al camp del Bayern de Munic. Zinedine Zidane tindrà baixa d'Isco Alarcón, que es va lesionar a l'anada i, tot i que hi havia la possibilitat d'infiltrar-se, finalment descansarà per precaució. Tampoc jugarà Carvajal i el seu lloc l'ocuparà Nacho. Zidane espera un Bayern «sense complexos» i així ha viatjat l'equip bavarès, que necessita fer dos gols per superar l'eliminatòria. Els de Heynckes no podran comptar amb un dels seus millors jugadors, Arjen Robben, ni amb Boateng, Neuer, Coman i Vidal.