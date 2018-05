Tres peces per aixecar un nou Uni

El bàsquet ha de continuar. Hores després que l'Avenida s'emportés una victòria de Fontajau una victòria que li donava la seva tercera lliga consecutiva, els responsables esportius de l'Spar Citylift Girona ja tenen el cap pensant en la temporada vinent. La resposta de la societat gironina, gairebé cinc mil persones diumenge a Fontajau veient bàsquet femení sense que el club regués la ciutat d'invitacions, deixa clar que el club és més viu que mai i, per tant, que cal seguir fent passes endavant per acostar-se, cada cop més, al Perfumerías Avenida.I, treballant alguns cops en silenci, i altres, com en el cas de les renovacions, més públicament, l'Uni ja té encaminada bona part de la feina de construcció de la plantilla de la temporada vinent havent-se assegurat la continuïtat del tècnic i de tres peces claus de la plantilla i, lligats alguns fitxatges engrescadors que s'aniran desvetllant en les pròximes setmanes.

Núria Martínez, Nadia Colhado, Rosó Buch i el tècnic Èric Surís han anat renovant, per aquest ordre, al llarg de la temporada en un canvi de política del club que, amb la viabilitat econòmica ben lligada, ha pogut moure fitxa abans de l'estiu quan, tradicionalment, feia la majoria de renovacions. Arribats a aquest punt, però, no és fàcil que més jugadores de la plantilla que ha quedat subcampiona de Lliga i Copa segueixin a Fontajau la temporada vinent. L'Spar Citylift Girona va intentar renovar Shante Evans i Magali Mendy, però no va poder arribar a cap acord amb ninguna de les dues. La pivot nord-americana ja ha signat amb un altre club de cara al pròxim curs i Mendy jugarà, molt probablement, posarà rumb a la lliga francesa. Cap de les dues continuarà a l'Uni com tampoc ho faran la pivot lituana Kristina Alminaite i la base australiana Nicole Romeo.

Un cas especial és el de María Conde. Amb només 19 anys, la madrilenya és pur talent i té un físic espectacular per jugar a bàsquet. La seva actuació en el primer partit de la final de dijous passat a Salamanca n'és una prova prou clara però, més enllà d'actuacions concretes, a l'Spar Citylift Girona li agradaria seguir comptant una temporada amb una jugadora que, en pocs anys, podria estar lluny de l'abast econòmic de l'Uni si acaba de fer el pas endavant que li permeti jugar de manera continuada al nivell de dijous passat. A l'Uni la volen convèncer perquè segueixi una temporada més a Fontajau, però no serà fàcil perquè la madrilenya sembla estar més encaminada a marxar. Vol jugar minuts i ser protagonista. Més del que ho ha estat aquest any a Girona. A Fontajau saben que María Conde encara no té res fet amb cap altre club, però el vídeo del seu partit a Salamanca segur que ja està circulant.

Tres han renovat (Núria Martínez, Rosó Buch i Nadia Colhado); quatre que no seguiran (Shante Evans, Magali Mendy, Kristina Alminaite i Nicole Romeo); i una a qui el club voldria convèncer perquè continués (María Conde). Així de l'actual plantilla només queden un parell de situacions per definir: les d'Astou Traoré i Laura Roig. La possible continuïtat de la veterana aler pivot senegalesa està condicionada a la confecció del joc interior de la pròxima temporada. El club estudia diferents opcions per acompanyar Nadia Colhado prop de cistella i, en alguns d'aquests esquemes de joc interior hi podria encaixar la veterana pivot senegalesa. El seu principal inconvenient, però, és de passaport perquè Traoré no ocupa plaça d'extracomunitària a la lliga espanyola però sí a l'Eurocup. Aquesta temporada, el passaport eslovè de Shante Evans evita problemes en aquest sentit, però sense Evans la situació és una mica diferent. Una plaça d'extracomunitària és segur per a Nadia Colhado.

La confecció de la plantilla sempre és un joc d'encaixar peces i l'Uni vol ajustar al màxim de cara una temporada vinent on, per exemple, no està gens clar quin equip tindrà Perfumerías Avenida. Miguel Ángel Orteta marxa i moltes jugadores no tenen contracte. Un altre al·licient de la pròxima lliga serà veure quina plantilla fa un dels nouvinguts a la categoria: el València. Integrat dins el València Basket que patrocina Juan Roig (Mercadona), l'equip valencià va assolir diumenge l'ascens amb 6.000 espectadors a La Fonteta. Si Roig posa diners sobre la taula, el València pot ser un aspirant més a la part alta de la lliga.