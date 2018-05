La Roma somia amb una altra remuntada històrica per accedir a la final

Roma i Liverpool decidiran avui l'altra protagonista de la final de la Lliga de Campions que es disputarà el proper 26 de maig a Kíev, un objectiu pel qual sembla tenir bastant avantatge el conjunt anglès, que es va imposar ara fa una setmana per 5-2 a Anfield, encara que els italians intentaran repetir la campanada dels quarts de final contra el Barça, quan van aixecar un 4-1 en contra amb un 3-0 que passarà a la història.

«Esperen que un equip simplement es rendeixi en una semifinal davant 70.000 persones», va assegurar desafiant Di Francesco, tècnic de la Roma, durant la prèvia d'un partit per al qual apostarà per un 4-3-3 més ofensiu, on no hi seran els lesionats Strootman ni Perotti.

Al seu davant, el Liverpool de Klopp, una de les revelacions del torneig i que té un peu a la final, on hi tornarien els anglesos onze anys després de l'últim cop. Oxlade-Chamberlain està descartat, mentre que tampoc hi seran Matip, Can i Joe Gómez. Mané i Henderson, que estaven tocats, han viatjat i podrien jugar.