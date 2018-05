Llum verd a un Catalunya-Montenegro a Fontajau

Fa menys de dues setmanes, en l'acte de traspàs entre Sant Feliu de Llobregat i Girona de la «Capitalitat del Bàsquet Femení», el president de la Federació Catalana de Bàsquet, Joan Fa, va apuntar que l'esperat retorn de la Selecció Catalana absoluta femenina «està preparat, però no el puc confirmar». Joan Fa va deixar entreveure que l'actual situació política a Catalunya podia posar en risc la disputa duel entre Catalunya i Montenegro del divendres 25 de maig, tot i aclarir que la Federació Espanyola no posava pegues al partit. Dubtes que s'han aclarit i, després de rebre el vistiplau del delegat del Govern espanyol, Enric Millo, sobre els aspectes relacionats amb la seguretat, el partit es jugarà i la selecció catalana tornarà a disputar un partit, després d'anys sense competir.

El partit serà un duel amistós contra Montenegro, que dirigeix l'extècnic de l'Uni Roberto Íñiguez, i ben aviat la Federació Catalana de Bàsquet n'anirà explicant els detalls. En principi, Ramon Jordana serà el seleccionador català i es vol comptar amb les millors jugadores catalanes, com les gironines Marta Xargay, Queralt Casas i Geo Bahi; les jugadores de l'Uni Núria Martínez i Rosó Buch; i altres de primer nivell com Laia Palau, Anna Cruz, Sílvia Domínguez o Luci Pascua...

En els propers dies es confirmarà el nom de Ramon Jordana com a seleccionador i la composició exacta de la selecció catalana. El 25 de maig, les principals lligues europees ja hauran acabat i l'única que pot anar més just és Laia Palau si el Bourges arriba a la final de la lliga francesa. Un cop la FCBQ faci oficial la disputa del partit també s'anunciaran els detalls sobre la compra d'entrades per al partit.