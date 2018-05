El Citylift Girona busca el bitllet europeu a Palafrugell

El derbi gironí d'aquest vespre a Palafrugell (20.00) amb dues situacions molt diferents per a cada equip, perquè mentre els locals, Corredor Mató Palafrugell, tenen molt assumit que la temporada vinent jugarà a Primera Nacional, el Citylift Girona necessita la victòria per fer un pas més en la seva lluita per classificar-se per a la Copa de la CERS. « En un derbi les classificacions no serveixen de res, serà un partit complicat perquè és una pista petita on l'afició pressiona molt i el Palafrugell segur que els voldrà donar una victòria per anar tancant bé la temporada», explica el tècnic dels gironins, Ramon Benito, que després del 6-1 de dimarts contra l'Alcoi tenen una mica més a prop el billet europeu: «Guanyant ens classificaríem per Europa directament, és un partit molt important per a nosaltres». Els gironins són ara sisens amb 41 punts i una victòria avui a Palafrugell deixaria els gironins amb els dos peus a Europa a manca de només dues jornades per acabar la lliga.

«Els partits contra el Girona sempre han estat derbis molt atractius que s'han resolt per poques diferències de gol i crec que tornarà a ser així, tot i que pel que fa a vestidor segueixo sota mínims, no en l'aspecte anímic, però sí d'efectius, i això ho podem pagar contra un Girona que busca la classificació europea», va explicar ahir Xavi Garcia Balda que, com ja ha fet en els últims partits, tornarà a donar minuts a juvenils i júniors, un cop el descens de l'equip ja s'ha consumat.