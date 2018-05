Marc Márquez guanya a Jerez després d'una caiguda de Lorenzo, Pedrosa i Dovizioso

El català Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) es va adjudicar un triomf inapel·lable en el Gran Premi d'Espanya de MotoGP que es va disputar al circuit de Jerez Ángel Nieto i amb això se situa líder en la classificació provisional del mundial.

La victòria de Márquez va ser inqüestionable i camí del seu segon triomf consecutiu de la temporada el pilot de Repsol Honda va deixar pel camí i sense puntuar un dels seus màxims rivals, l'italià Andrea Dovizioso (Ducati Desmosedici GP18), qui es va veure involucrat en un accident al costat del seu company d'equip Jorge Lorenzo i Dani Pedrosa (Repsol Honda RC 213 V).

Márquez és líder del món amb 70 punts, dotze més que Johann Zarco (Yamaha YZR M 1) i vint respecte a Maverick Viñales (Yamaha YZR M 1), mentre que Andrea Dovizioso va caure fins a la cinquena plaça, a 24 punts del pilot de Cervera.

Sortida impressionant de Jorge Lorenzo, qui va passar des de la quarta a la primera posició en l'apurada de frenada de final de recta, en tant que Marc Márquez s'ho va prendre amb calma en els metres inicials de carrera i Dani Pedrosa, que va sortir infiltrat per aguantar el dolor en el seu braç dret, Johann Zarco i Cal Crutchlow (Honda RC 213 V) es van situar després del líder inicial de la prova.

Márquez s'ho va prendre amb calma en aquesta primera volta, en la que va esperar l'oportunitat i després d'un intent fallit va superar Crutchlow, i una volta més tard va fer el mateix amb Zarco per col·locar-se darrere l'estela de Pedrosa.

En aquest gir inicial la carrera ja va perdre un dels seus contendents, Aleix Espargaró, qui va haver de recolçar al mur la seva Aprilia RS-GP amb problemes mecànics.

Lorenzo va aguantar en la primera posició malgrat un error en una esgotada de frenada que va intentar aprofitar, sense èxit, Dani Pedrosa, qui després no va poder aguantar l'atac del seu company del Repsol Honda en la tercera volta, en la que el va superar en el revolt Àlex Crivillé.

Fins a aquell moment si alguna cosa va quedar clara és que els pilots oficials de Yamaha estaven passant per seriosos problemes, amb l'italià Valentino Rossi novè i Maverick Viñales en la dotzena plaça, una mica més enrere, en un grup de més de deu pilots.

En el pol oposat, mentrestant, els pilots de Suzuki, Alex Rins i l'italià Andrea Iannone, es batien davant amb els millors de la categoria, amb Rins cinquè en la cinquena volta després d'aprofitar-se d'una "colada" del francès Zarco i superar netament l'italià Andrea Dovizioso (Ducati Desmosedici GP18).

Però duraria poc la seva alegria ja que a la mateixa corva d'Alex Crivillé en que Márquez va superar Pedrosa, Alex Rins se'n va anar per terra sense possibilitat de continuar i amb el consegüent disgust, el que el deixa per segona vegada consecutiva sense puntuar en la present temporada.

Poc després i a la primera corva del traçat se'n va anar per terra el britànic Cal Crutchlow quan era quart.

Jorge Lorenzo va mantenir la seva hegemonia al capdavant de la carrera amb els dos pilots de Repsol Honda enganxats a la seva estela i evidenciant que l'elecció dels pneumàtics, tal com van anunciar gairebé tots després dels entrenaments anava a ser decisiva, fins a la volta vuit, en la que Marc Márquez va decidir passar a l'acció.

Lorenzo, amb pneumàtic tou davant i dur darrere, va començar a donar els primers símptomes de debilitat, el que va aprofitar Márquez per superar-lo, i poc després Pedrosa -els dos pilots de Repsol Honda van muntar pneumàtic dur davantera i darrere-, es va veure superat per Dovizioso.

La carrera havia donat un gir no radical però sí important, amb els pilots de Repsol Honda i de Ducati lluitant per les posicions de privilegi sobre el podi ja molt destacats de la resta.

I, entre ells, entre el "resta" de pilots, Zarco i Iannone es van consolidar en les seves posicions, cinquè i sisè, respectivament, amb Valentino Rossi "patint" en la vuitena posició entre l'italià Danilo Petrucci (Ducati Desmosedici GP18) i l'australià Jack Miller (Ducati Desmosedici GP17).

Maverick Viñales va passar el seu propi calvari en un grup de quatre al costat de Franco Morbidelli (Honda RC 213 V), Álvaro Bautista (Ducati Desmosedici GP17) i Bradley Smith (KTM RC 16), lluitant per una més que discreta desena posició.

Amb un lleuger canvi de ritme i per moments alguna espectacular derrapada de la roda del darrere, Marc Márquez va anar distanciant-se dels seus rivals, Lorenzo, Dovizioso i Pedrosa, als quals no els va quedar més remei que barallar-se per la segona plaça.

Pedrosa va demostrar estar molt atent ja que en l'última corva del traçat Dovizioso va entrar colat i gairebé topa amb Lorenzo -precisament al revolt que es denomina Jorge Lorenzo-, moment que va aprofitar el de Repsol Honda per avançar-lo, si bé no li va durar molt aquesta posició a l'espanyol.

Però el moment més controvertit i significatiu de la carrera va arribar en el divuitè gir, quan Andrea Dovizioso es va posar per dins de la traçada de Jorge Lorenzo al revolt sis, una altra vegada en la Dry Sack, per superar-lo, i se'n va anar llarg, moment en el qual l'espanyol va intentar recuperar la segona posició per l'interior, sense adonar-se que per dins de la seva traçada entrava Dani Pedrosa.

La col·lisió entre Pedrosa i Lorenzo va resultar inevitable i en la seva acció també es van emportar per davant Dovizioso, si bé no va donar la impressió que cap d'ells patís danys físics però que va activar el protocol de Direcció de carrera per investigar l'esdevingut en aquestes circumstàncies en un incident que va ser considerat, clarament, com un afer de carrera.

El resultat, els tres pilots fora de carrera i el grup de Iannone, Petrucci, Rossi i Miller que, de sobte, es va trobar lluitant per l'últim esglaó del podi.

La victòria de Márquez va arribar amb un avantatge de més de cinc segons sobre Zarco, mentre que Iannone va sumar el seu segon podi consecutiu -tercer-, per davant de Petrucci, Rossi i Miller.

Viñales es va haver de conformar amb la setena plaça, just per davant d'Álvaro Bautista, amb Pol Espargaró (KTM RC 16), onzè, i Tito Rabat (Ducati Desmosedici GP17), catorzè.