Empat en un clàssic tens al Camp Nou

Tot i jugar amb un home menys, per l'expulsió de Sergi Roberto, durant tot el segon temps, el Barcelona va resistir els embats del Reial Madrid (2-2) i va perllongar durant una jornada més la seva imbatibilitat a la Lliga en un clàssic elèctric, l'últim d'Andrés Iniesta.

Sense que els punts importessin per una vegada, el partit va estar presidit per la tensió en els últims minuts del primer temps, amb l'expulsió de Sergi Roberto, i una altra que hauria pogut ser de Gareth Bale. Ja en la segona el 2-1 de Messi va estar precedit d'una falta de Luis Suárez sobre Varane i també va semblar penal una entrada de JordiAlba sobre Marcelo.

Més que punts, el que hi havia en joc era l'honor entre els dos equips més grans i davant d'això, tota la resta sobra. Va començar el Barça amb molta intensitat, molt energètic, amb molta pressió a dalt davant d'un Madrid que jugava amb molt de respecte.

Ernesto Valverde fa fer jugar el seu equip de gala, el que va golejar el Sevilla a la final de Copa oferint un futbol d'alts quirats, i Zinedine Zidane no es va deixar res a la recambra a tants dies vista de la final de la Champions.

De sortida controlava el Barça, amb molta pressió i bones arribades sobre la porteria de Keylor Navas. De fet en el minut 4, una assistència de Messi a Luis Suárez va obligar a intervenir Varane en una gran acció ofensiva. En la següent acció, després d'una jugada en transició va arribar l'1-0. Va començar la jugada Coutinho, va intervenir al primer toc Luis Suárez que va habilitar Sergi Roberto, el del planter va recórrer la banda i va centrar al segon pal on l'uruguaià va empalmar sense deixar-la caure per obrir el partit al minut 10.

Però en una jugada d'indecisió de Sergio Busquets al mig del camps, el signe del partit va canviar. Toni Kroos es va avançar al barcelonista, Cristiano Ronaldo va habilitar de taló l'alemany i el seu centre al segon pal va permetre a Benzema donar una assistència a Cristiano Ronaldo que només va haver d'empènyer per empatar (1-1, min.15).

Al Barça li va fer molt de mal i pràcticament no es va aixecar durant tot el primer temps. El mig del camp del Reial Madrid va dominar la situació a partir de llavors, Marcelo campava al seu aire per la banda esquerra davant la falta de cobertures de Coutinho, mentre Benzema i un motivat Cristiano Ronaldo estaven molt presents en atac. El portuguès va tenir dues ocasions clares en dos minuts. A la primera (min.27), Ter Stegen va salvar pràcticament un un contra un davant Cristiano Ronaldo i en el següent minut, el davanter portuguès va rematar massa creuat.

No hi va haver més notícies del Barça pràcticament en el primer temps. El Madrid jugava i els blaugrana estaven molt erràtics, però a penes hi va haver més ocasions, més enllà d'una rematada de Benzema en el minut 40 que va sortir fora. En els últims minuts del primer temps, el partit es va embolicar amb una sèrie d'entrades, com una de Bale com Umtiti, fins que en el descompte Sergi Roberto va ser expulsat per una acció davant Marcelo, el Barça es va quedar amb deu i amb 45 minuts per davant, l'escenari ja era un altre.

Van moure fitxa els tècnics en el descans. Valverde va deixar fora Coutinho i va posar Semedo; Zidane va deixar a la banqueta Cristiano Ronaldo i va entrar Marco Asensio. El mallorquí en la seva primera acció, va tenir l'1-2, però qui va marcar va ser el Barça. En una pugna de Luis Suárez amb Varane, que va semblar falta del davanter uruguaià, la pilota va arribar a Messi, que va signar una gran acció individual i va batre Keylor Navas al 52 (2-1).

El Barça va pescar davant el ritme frenètic que va adquirir el partit en els primers minuts del segon temps. El Madrid, curiosament, no se sentia bé jugant amb un més i els blaugrana, amb un menys, van mesurar cadascuna de les seves sortides en atac. Iniesta va jugar el seu trenta-vuitè clàssic fins al minut 60, Valverde va decidir donar-li aire al seu equip posant Paulinho en joc i Zidane, vuit minuts més tard, va buscar la profunditat pel carril de Lucas Vázquez en lloc de Nacho.

El Barça jugava millor amb deu que amb onze i el Madrid no es trobava. Els blaugrana després del gol en van anotar un altre, anul·lat per fora de joc previ de Rakitic, i Messi va tenir una ocasió molt clara davant Keylor Navas (min.70) que va salvar el porter costa-riqueny. Però en una acció esporàdica, Asensio va filtrar una passada sobre Bale i el gal·lès va enganxar un xut amb rosca des de la frontal per empatar el partit en el 72 i el matx va tornar a canviar de color. De fet, quatre minuts més tard Alba va fer caure Marcelo dins l'àrea en una jugada que va semblar penal.

En els últim deu minuts, el Madrid va accelerar i el Barça va intentar defensar-se amb la pilota. Al final l'empat permet als blaugrana continuar amb la seva ratxa de 42 partits sense perdre i el Madrid de Zidane, sortir de nou invicte del Camp Nou. Els blaugranes són a tres partits de tancar la lliga sense perdre'n cap.