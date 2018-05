Festa sobre la gespa per celebrar la Lliga

Un cop finalitzat el partit contra el Reial Madrid tots els jugadors de la plantilla i el cos tècnic es van quedar sobre el terreny de joc per celebrar, davant l'afició blaugrana, el títol de Lliga aconseguit en l'anterior jornada al camp del Deportivo. En aquells moments, sobretot amb el descens a Segona Divisió del conjunt gallec, el Barça, va estalviar-se la festa sobre el terreny de joc i la va posposar per la rua que es va celebrar l'endemà pels carrers de Barcelona.

No es van guardar gairebé res els futbolistes el passat dilluns, sobre l'autobús descapotable i ahir, al Camp Nou, van tornar a cantar al crit de «Campions, campions!». Micròfon en mà dels jugadors, amb Piqué portant els comandaments, els jugadors del Barça van fer una volta d'honor per celebrar la Lliga i deixar enrere un clàssic de molt desgast. Tot i que el central blaugrana portava el micròfon, no es van fer parlaments davant una afició que va marxar en comptagotes del Camp Nou, en part per la curta duració de la celebració i les hores en les quals s'estava realitzant. No obstant això, Piqué sí que va deixar anar un: «Com que avui érem campions de Lliga i no ens han fet el passadís, demanem al cos tècnic que ens el faci».

I així va ser. El famós passadís que el Madrid va negar, del qual es va estar parlant en les hores, dies i setmanes prèvies al partit, es va realitzar, a tres minuts de les onze de la nit, pels entrenadors i personal de l' staff tècnic abans que els futbolistes marxessin als vestidors. Una celebració improvisada per la plantilla que tindrà continuïtat en els partits amb el Vila-real i la Reial Societat.