De l'Il·licità a l'Elx Roger Vidal i Uri, els supervivents del «play-off» del 2013

Cinc temporades després, l'Elx torna a creuar-se en el camí de l'Olot. Aquest cop, però, el conjunt garrotxí confia poder celebrar l'objectiu de la salvació al Municipal davant l'equip il·licità diumenge en la darrera jornada de Lliga a Segona B. Ben pocs es recorden ja del disgust -breu perquè l'equip acabaria pujant contra l'Arandina- que va suposar caure contra l'Il·licità, el filial, en l'eliminatòria de campions d'ascens a Segona B del curs 12-13. L'equip celebraria l'ascens igualment al cap d'un mes contra l'Arandina però ara, ni Raúl Garrido ni ningú a Olot vol sentir a parlar de res que no sigui vèncer l'Elx diumenge. No serà fàcil perquè els alacantins s'hi juguen assegurarel segon lloc.

Els olotins van empatar al Municipal 2-2 després d'igualar un 0-2 inicial però el resultat no va servir per aconseguir l'objectiu ja que a l'anada al Martínez Valero, l'Il·licità s'havia imposat per la mínima (1-0). Aquell equip dirigit primer per Rodri, després per Julio Bañuelos i finalment per Àlex Terma amb la col·laboració d'Edu Vílchez, s'havia passejat per Tercera i acabaria ascendint a la categoria de bronze a la repesca. I és que com a campió es va guanyar el dret a continuar optant a l'ascens i així va superar el Mairena primer i l'Arandina després per a finalment celebrar el salt, per primer cop a la història, a Segona B.

Cinc anys després, només Roger Vidal i Uri Santos continuen a la plantilla d'un equip on també hi eren Abel Solé, ara directiu, el golejador Carlos Martínez o els veterans Serra i Freixa, entre d'altres. Al filial il·licità hi jugaven homes com Cifuentes, que posteriorment fitxaria pel Girona, o l'exblanc-i-vermell Ombgba. El tècnic era Vicente Mir, precisament el que va començar la vigent temporada al primer equip però que va ser destituït a la 14a jornada del campionat.