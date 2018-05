«El torneig de la Bisbal és com un petit Godó amb l'entrada gratuïta»

Per què van decidir organitzar un torneig del circuit WTA de tennis femení a la Bisbal?

Bona pregunta! (exclama). Aquest serà el tercer any, ja. La idea inicial surt gràcies a un bon company, l´Enric Sánchez, que ha estat dedicat tota la vida al tennis. Ell va ser qui m´ho va proposar, de fer un torneig d´aquestes característiques a la Bisbal. L´Enric n´havia organitzat set al CT Girona. Nosaltres de seguida ens hi vam entusiasmar. La Marta Sánchez és la directora de la nostra escola i n´havia fet algun, de WTA. Ella de seguida va pujar al carro i des de la junta directiva ens va semblar bé llançar-nos a organitzar una cosa que fa poca gent, i a més, potenciant l´esport femení, que és més agraït perquè hi ha menys tornejos. També era la nostra forma de posar el nostra granet de sorra en benefici de l´esport practicat per dones.

Què els aporta?

Hem posat la Bisbal al mapa. La primera edició el torneig repartia 10.000 $ en premis. Pensi que el cost que tenen aquests tornejos és el doble del premi que ofereix. El primer any vam buscar 20.000 euros, els vam trobar i vam consolidar els esponsors. Aquesta tercera edició encara ha anat millor perquè hem trobat l´empresa Sol Gironès, molt vinculada també a l´esport a la Bisbal amb el bàsquet, que amb el seu patrocini dona nom al torneig. Parlant amb el seu director general els va semblar estupend i també tenim la seva ajuda per a l´edició de l´any que ve. En la passada edició vam fer el salt a la categoria de 25.000 $ i aquest any introduim l´hospitalitat, oferint allotjament a les participants. Això només ho fan alguns tornejos de 60.000 $ o després ja els de 100.000 $, que hi estan obligats. A més, un torneig que tingui hospitalitat reparteix un 20% més de punts a les jugadores.

Quantes jugadores mobilitzaran aquests dies a la Bisbal?

Es fan dos quadres de 32, el quadre final i el de la fase prèvia, que es jugarà entre demà i diumenge. Però es mobilitza més gent perquè també tenim jugadores apuntades en reserva. Aquesta tarda comencen les signautres al club de totes les tennistes de la prèvia. Movem unes 70-80 jugadores d´uns 25 països diferents, més les 16 que van començar a disputar dimarts el Marisa Prieto. La guanyadora tindrà una invitació per al quadre final. La tennista més ben classificada del torneig WTA és Sara Sorribes, que ja ha quedat eliminada del Mutua de Madrid i és la 129 del món. També tenim al cartell la guanyadora de l´edició anterior, Georgina Garcia, número 164 del rànquing.

Disputar el torneig la primera quinzena de maig és la millor data del calendari?

És el moment ideal. Aquesta setmana Monzón, el club de la Conchita Martínez, està fent el seu torneig, en superfície dura. La majoria de les jugadores són entre els llocs 300 i 40o. Al maig les jugadores volen jugar en terra perquè comença el circuit d´aquesta superfície que culmina a Roland Garros. I tothom té al cap Roland Garros. Nosaltres tindrem, per exemple, la gironina Paula Badosa, la 179 del món. De les 32 inscrites del quadre final en tindrem 14 o 15 per sota del lloc 200, quan l´any passat només van ser dues.

El dia de la presentació va explicar que veurem a la Bisbal «les noies que aviat sortiran per televisió».

(Riu) Aquesta frase ja la vaig dir el primer any. El 2016 va guanyar la primera edició Renata Zarazua sent la 450 del món i ara ja ha escalat fins a la 199. Totes les noies que figuraven a partir del 300 han anat progressant. Per aconseguir portar jugadores per sota del 100 del rànquing has de fer un 60.000 o 100.000 $. Pujar de categoria sempre ho tenim en ment, però això depèn dels espònsors. Ara el que hem de fer és consolidar el torneig de 25.000 $ més hospitalitat. Aquest torneig és, per a categoria femenina, el més important que es juga a Catalunya. Lleida, Tarragona i Barcelona també feien tornejos del circuit, però fora de Barcelona ja no se´n fan més que el de Girona. A Barcelona a l´Hispano Francès en feien un de 60.000 i ara s´ha reduït a un de 25.000 a seques.

Hi haurà presència gironina destacada?

Paula Badosa figura al quadre final, i Marina Bassols i Aliona Bolsova, a la fase prèvia del cap de setmana. També hi ha Julia Payola, a l´espera de si pot entrar.

Què es trobarà qui vingui a partir de demà al CT La Bisbal?

Amb el muntatge que fem, és un petit Godó de tennis femení amb entrada gratuïta. A la prèvia disabte i diumenge hi haurà 16 partits bons perquè la gent s´hi juga la vida. Entre dilluns i dimarts arrencarà el quadre final. Oferim veure tennis en directe, de ben a prop, amb jugadores entre els llocs 129 i 500 del rànquing.