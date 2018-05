El ciclista eslovè Matej Mohoric (Bahrain-Merida) va guanyar ahir la desena etapa del Giro d'Itàlia, la més llarga d'aquesta edició, amb 244 quilòmetres, en un mà a mà amb Nico Denz (AG2R). Tots dos varen aconseguir evitar ser engolits per un grup de favorits en el qual no hi havia Johan Esteban Chaves (Mitchelton-Scott), fins ahir segon a la general, que va perdre 25 minuts.