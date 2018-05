Marc Gasol s'incorpora al Consell Assessor dins d'un acord de col·laboració

Marc Gasol, president del Bàsquet Girona i jugador dels Grizzlies de l'NBA, és l'última incorporació del Consell Assessor del Girona FC, un organisme amb caràcter consultiu integrat per persones de reconegut prestigi en la seva trajectòria professional que té com a missió assessorar el club per reforçar i incrementar les sinergies entre l'entitat i els socis, els aficionats, la ciutat i la província. L'ingrès de l'exjugador de l'Akasvayu s'emmarca entre els acords de col·laboració que han segellat els dos clubs per tal de fomentar els valors de l'esport plegats. Ja formen part de l'esmentat Consell Joaquim Nadal, exalcalde de Girona i exconseller de la Generalitat; Jordi Bosch, periodista i president d'Endemol España; Jaume Roures, fundador de Mediapro; Joan Roca, xef i propietari del restaurant El Celler de Can Roca; Pepita Perich, directora-gerent de la Fundació Ramon Noguera; Josep Maria Fonalleras, periodista i escriptor; Jordi Triola, president de la Fundació Girona FC; Albert Serra, enginyer i exfutbolista del Girona FC i Lluís Serras, economista i un dels fundadors de la Penya Pablo Machine.

El Girona FC i el Bàsquet Girona impulsaran conjuntament una sèrie d'activitats amb l'objectiu de fomentar la pràctica de l'esport i els seus valors. Aquesta tarda a Montilivi Delfí Geli i el mateix Marc Gasol donaran més detalls d'aquesta entesa. Les dues entitats, conscients de la importància de l'esport com a font de salut, educació i integració social han tancat un conveni amb el qual pretenen potenciar els valors que la pràctica de l'esport transmet, com la superació, la solidaritat, la cooperació i l'altruisme. La pròxima temporada el Bàsquet Girona també lluirà el lema Orgull Gironi a la seva samarreta, que en la recta final d'aquest curs ha fet fortuna al primer equip del Girona.

Aquesta temporada el Bàsquet Girona ha tingut per primera vegada un equip sènior, que ha competit a la Lliga EBA amb Quim Costa d'entrenador. Finalment ha ocupat la tercera posició de la taula, sense opcions d'aspirar a l'ascens a la LEB Plata. Marc Gasol sempre ha dit que el seu objectiu és formar jugadors i anar creixent a poc a poc, amb la idea, a mitjà o llarg termini, de recuperar el bàsquet d'elit masculí per a una ciutat que el va perdre ara just fa deu anys.

L'acord de col·laboració entre els dos clubs inclou des de la posada en marxa de jornades esportives, amb xerrades a la Universitat i escoles, fins a la participació conjunta en fires i diades representatives a la ciutat. A més, les dues parts estudien la possibilitat d'establir un programa d'accions conjuntes en matèria de patrocinis, així com de responsabilitat social corporativa, com a promoció a la vegada de l'esport gironí. En aquest sentit, es planteja la possibilitat de promoure una diada de l'esport gironí, organitzar accions conjuntes, com visites a hospitals o dinars solidaris, entre d'altres.

Marc Gasol, president del Bàsquet Girona, es mostrava «agraït per la confiança dipositada en nosaltres per fer junts aquest camí. Estem molt contents que ens vegin com un actiu per treballar plegats amb els joves arreu de la comarca. Tenim ganes d'aprendre del seu funcionament, són un mirall amb tot el que han fet aquests anys. Volem seguir potenciant l'esport gironí i sobretot aquest orgull gironí».

El president del Girona, Delfí Geli, per la seva banda, va expressar la satisfacció del club per un conveni que ajudarà a impulsar els valors de l'esport a la ciutat i a la província. «Estem molt contents. Fa temps que parlàvem amb el Marc de poder fer coses junts perquè ell també està molt lligat a Girona i al final s'ha concretat amb aquest acord de col·laboració. Es bo per a tothom i, sobretot, creiem que qui més hi guanyarà es l'esport gironí. Hem d'aprofitar l'empenta que ens dona la il·lusió que compartim per transmetre els valors de l'esport i poder ajudar en tot el que podem. I junts som més forts».