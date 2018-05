L'Atlètic guanya l'Europa League en una nit pletòrica de Griezmann

L'Europa League 2017/2018 ja té amo i senyor. Se la va adjudicar anit, a Lió i sense cap tipus de discussió, un Atlètic de Madrid que va manar amb claredat en el marcador i que va tenir en el francès Antoine Griezmann, autor d'un doblet, la seva gran estrella. En un matx en què els de Diego Simeone van anar de menys a més, es van acabar imposant a un Olympique de Marsella valent d'entrada, però que va perdre pistonada amb el pas dels minuts, sobretot quan la seva gran estrella, Dimitri Payet, va abandonar el camp per lesió. Al final, un clar 0-3 i tercer ceptre continental per als matalassers.

Elèctric va començar la final, amb un equip, el gal, que va sortir a totes. Més endollat i intens, va gaudir de dues aproximacions als primers minuts, però Germain i Rami no van estar gens encertats davant la porteria d'Oblak. L'Olympique anava a la seva i després eren Sarr i Payet els encarregats de buscar fortuna. No la van trobar. Però el que són les coses; quan millor estaven els francesos, va arribar el gol de l'Atlètic de Madrid. Griezmann va aprofitar una mala sortida de la pilota del rival per batre Mandanda. Havien passat 20 minuts, quedava tot un món, però el conjunt de Rudi Garcia es va desinflar. Pel 0-1, però sobretot quan un dels seus millors futbolistes, Dimitri Payet, va haver de deixar el camp, lesionat i fet un mar de llàgrimes.

El mateix Griezmann, l'autèntic protagonista del partit, es va encarregar de deixar la final vista per sentència només començar el segon acte. Va anotar el 0-2, cosa que complicava, i molt, les coses per a un Olympique que encara no s'havia refet de la lesió de la seva estrella. Una gran passada interior de Koke la va resoldre a la perfecció el davanter francès. Tenia el partit on volia l'Atlètic, que va optar per conservar el resultat i no passar cap ensurt, tot esperant ampliar encara més el seu avantatge en algun contracop. Mitroglou, al minut 81, va enviar la pilota a la fusta; d'entrar, la final hauria guanyat certa emoció en els darrers minuts. No va ser així. És més, sí que va acabar en gol la rematada de Gabi, ja al llindar del descompte. 0-3 i l'Atlètic que, després dels títols del 2010 i del 2012, s'apuntava el seu tercer títol.