El Rayo perd i posposa un ascens a Primera que l'Osca pot celebrar avui

El Rayo Vallecano haurà d'esperar com a mínim una setmana més per poder celebrar el seu retorn a Primera Divisió, on ha militat 17 temporades al llarg de la seva història. El conjunt de Vallecas va caure golejat ahir en el derbi madrileny al camp de l'Alcorcón (4-0) que li va impedir ascendir a la màxima categoria. Ara, a dues jornades per acabar la lliga, els de Míchel –amb 73 punts– continuen depenent d'ells mateixos. De fet, pujaran a Primera si diumenge (20.30 h en horari unificat) guanyen a casa davant el Lugo, independentment del que faci l'Sporting de Gijón –tercer, amb 68– davant el Granada. L'Osca, amb 72, pot pujar guanyant avui a Lugo.

Ahir, el Rayo va deixar escapar la primera oportunitat per tornar a Primera. L'Alcorcón, que s'està jugant la permanència a Segona Divisió A, va fer un pas de gegant en aquest sentit per assolir la salvació. Ara, els de Santo Domingo tenen un coixí de tres punts amb el descens quan només en queden sis en joc. L'Alcorcón va anar per feina i amb gols d'Álvaro Peña, Toribio, Mateo García i Álvaro Giménez va sumar una victòria que val el seu pes en or i que els apropa a la salvació per seguir un curs més a 2a A.

L'Osca de Rubi pot pujar avui



En canvi, qui sí que pot pujar aquest vespre (21 h) a Primera és l'Osca de l'ex-Girona Francesc Ferrer Rubi, que amb un triomf al camp del Lugo sumarà 75 punts i aconseguirà ascendir a la Liga Santander per primera vegada en la seva història. D'aquesta manera, Rubi es treuria l'espina que té clavada des de la temporada 2012-2013 quan era l'entrenador d'aquell Girona que va caure en la final del play-off d'ascens a mans d'un Almeria molt superior. Els andalusos van guanyar a Montilivi per la mínima (0-1) i van sentenciar la feina guanyant davant la seva afició a l'Estadi dels Jocs Mediterranis (3-0). Quatre cursos més tard (2016-17), el Girona acabaria pujant a Primera amb Pablo Machín a la banqueta.