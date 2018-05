Victòria apoteòsica del Banyoles que l'aproxima a la permanència

El Banyoles aconsegueix una victòria transcendental per a la permanència davant el Can Vidalet, tercer classificat. El Municipal Nou de Banyoles estava ple de gom a gom i va gaudir d'un enfrontament a flor de pell en el que els locals necessitaven els tres punts per allunyar-se de la zona de descens.

El conjunt d'Adam Fontes va sortir molt encertat i en els primers minuts de partit van disposar de dues ocasions molt clares en què Martínez va intervenir amb molta solvència. A partir del perill banyolí, la primera meitat es va igualar i els barcelonins van portar la batuta sense generar gaire perill. A la represa, la tònica va seguir i els locals es van veure obligats a buscar alternatives, entrant jugadors de refresc per capgirar el rumb del matx. Els quatre canvis van aportar aire fresc a l'equip, cosa que els va permetre fer un pas endavant. En el minut 72, Bastidas va llançar una falta lateral que Quimo va rematar al travesser i Adrià Casanova va aprofitar el rebuig per inaugurar el marcador. Amb el gol local, el Can Vidalet es va bolcar en atac per igualar l'enfrontament. En el minut 85, Bartrina va realitzar una magnífica actuació que va evitar l'empat visitant.

El Banyoles va aconseguir la tercera victòria consecutiva i això fa que depengui d'ell mateix per consolidar-se a Primera Catalana. Matemàticament, tenen l'objectiu a tocar i depenen de tercers equips, comptant que perdessin a Manresa, segon classificat. El Llagostera hauria de baixar i que cap dels quatre equips catalans de Tercera Divisió pugés. De Primera Catalana, el Sant Cugat hauria de guanyar el Júpiter, dos rivals directes per la permanència i, el Sabadell hauria de puntuar a domicili davant el Manlleu, setè classificat.