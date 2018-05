El Llagostera ha superat totes les promocions que ha fet des del 2005

El Llagostera es juga diumenge a Estella contra l'Izarra el seu futur a Segona B. Seran 90 minuts (o qui sap si 120) sense treva després de l'empat a zero del cap de setmana passat al Municipal. L'equip d'Òscar Álvarez continua preparant aquesta final amb tots els sentits activats, conscients que aquest curs han fet més bons partits com a visitants que com a locals. Aquesta és la cinquena promoció que disputen els blaugrana des que el 2005 van començar a escalar categories des de Segona Regional. I una dada per a l'esperança: no n'han perdut mai cap.

Les quatre promocions guanyades pel Llagostera, sempre amb Oriol Alsina a la banqueta, van arrencar amb el salt de Segona a Primera Regional aquell 2005. Les víctimes van ser el Verges i el Porqueres. El 2008, amb l'equip jugant a Santa Cristina perquè al Municipal s'hi estava instal·lant la gespa artificial, el conjunt gironí va eliminar el Martorell per ascendir a Primera Catalana. La campanya 2010/11 els blaugran van ser campions del grup 5è de Tercera i en l'eliminatòria directa van superar el Cerceda per pujar a Segona B. Ja en la categoria de bronze, el 2014 van eliminar l'Avilés i el Nàstic per tocar el cel amb l'ascens a Segona A. Abans havien perdut l'eliminatòria de campions contra el Racing, però van saber aprofitar la repesca per no fallar.

Diumenge no hi ha en joc cap ascens. El Llagostera es juga mantenir-se a Segona B i no tornar a Tercera, on no milita des del curs 2010/11.