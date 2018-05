Èxit d'assistència a Palagrufell per vibrar amb una nova edició del Míting d'Atletisme

Ahir es va disputar a Palafrugell la 26ena edició del Míting Internacional d'Atletisme que forma part del circuit d'Europe Athlétisme Promotion. Al llarg de la tarda es van anar fent diverses proves on hi competien tant atletes d'èlit com de promoció i també barrejava diferents edats, des de joves fins a veterans. Unes activitats que es van dur a terme davant una gran expectació a l'Estadi Municipal Josep Pla i Arbonès, amb ungrada pràcticament plena i que es van allergar fins gairabé les deu de la nit.

Durant la jornada es van veure diferents rècords. Un, va ser de Catalunya, el que va fer Clara Fernàndez, que competia en la categoria absoulta del salt de perxa, però el rècord va ser en la categoria sub-16. Fernández va fer una marca de 3,65 metres.

Després, també es van produir diferents rècords de l'estadi. Mònica Clemente va fer la millor marca del Pla i Arbonés en el salt de perxa, saltant 4 metres. En les categories masculines va ser el britànic Yousif Rabah que va fer un temps de 45.63 en els 400 metres i fent el rècord de l'estadi.

Rabah també va fer la millor marca de tot el Míting, amb una puntuació de 1.136. En aquesta prova de 400 metres també es va fer la segona millor marca per puntuació, la de Nery Banes, que va fer 1.111 punts.

El Míting Internacional d'Atletisme està consolidat com una de les proves de la temporada primaveral a la Costa Brava. Al llarg de la tarda es van celebrar un total de 23 proves, i hi van participar atletes procedent de 20 països diferents.