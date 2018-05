Ricciardo s'emporta una «pole position» de rècord al circuit urbà de Mònaco

El pilot australià Daniel Ricciardo va volar amb el seu Red Bull cap a la pole position i sortirà avui des de la primera posició del Gran Premi de Mònaco, amb el millor registre històric del circuit urbà de Montecarlo (1: 10.810) i la segona pole de la seva carrera, després de la que va aconseguir també en aquest circuit l'any 2016.

L'altre Red Bull, el de l'holandès Max Vertappen, va quedar fora de combat en la sessió matinal d'entrenaments, quan en una pugna amb el seu company per establir el millor temps de la tercera sessió lliure va colpejar el seu cotxe amb les proteccions, trencant la suspensió i la caixa de canvis. No va poder sortir ni a la primera sessió de classificació, de manera que partirà l'últim.

Per darrere de Ricciardo hi sortirà el quatre vegades campió, l'alemany Sebastian Vettel (Ferrari), qui mai va semblar arribar a inquietar la pole de l'australià i es va quedar a gairebé tres dècimes d'ell. En tercera posició, i ja en la segona fila de la graella, hi va l'altre tetracampió, el britànic Lewis Hamilton (Mercedes) en un traçat no favorable per al seu cotxe.

No obstant això, Mercedes va fer un intent de sorprendre posant un pneumàtic ultratou menys veloç que l'acabat d'estrenar –hipertou– a l'inici de la Q2, però en veure que es quedava fora dels deu primers llocs, va decidir canviar l'estratègia i tornar a la goma rosa que estaven utilitzant els altres.

El finlandès Kimi Raikkonen (Ferrari), el seu compatriota Valtteri Bottas (Mercedes), el francès Esteban Ocon (Force Índia) –que va sorprendre amb la seva sisena plaça–, els espanyols Fernando Alonso (McLaren-Renault) i Carlos Sainz (Renault), el mexicà Sergio Pérez (Force Índia) i el francès Pierre Gasly (Toro Rosso) van tancar els deu primers llocs.

Per als espanyols, els resultats eren molt positius per diferents motius. En el cas d'Alonso, suposava la segona vegada que treia el cap a la Q3 aquesta temporada, en un circuit més rellevant que en qualsevol altre donada la dificultat per avançar a Mònaco, i després d'un inici complicat. Per a Sainz, suposava superar un cop més el seu company d'equip, l'alemany Nico Hülkenberg, que ahir va ser onzè.