Jaume Llaverola continuarà a la porteria del Citylift Girona

El veterà porter Jaume Llaverola ha renovat per una temporada més amb el Citylift Girona. Camí dels 43 anys, els farà el proper 31 de juliol, el jugador encetarà la seva cinquena campanya al club. Hi va arribar quan militaven a Nacional Catalana, i el curs vinent competirà a l'OK Lliga i debutarà a Europa gràcies a la classificació per a la Copa CERS. Llaverola ha estat un dels puntals de l'equip de Ramon Benito i combinarà el primer equip amb la formació de porters de base.