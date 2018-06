Junts pel Degà torna a presentar la moció de censura a Joan Pau Pérez

Embolica que fa fort. Mentre el Palamós ja ha posat en marxa la maquinària per construir la plantilla en el seu retorn a la Primera Catalana, el grup Junts pel Degà, no defalleix en l'intent de celebrar una moció de censura en contra de Joan Pau Pérez i la seva directiva. El grup opositor va presentar divendres l passat una nova sol·licitud, en aquesta ocasió avalada per més de 40 firmes de socis. La primera demanda va ser rebutjada per la junta al·legant defectes de forma i que els firmants no demanaven explícitament un vot de censura.

Aquell primer escrit tenia el suport de 36 socis de l'entitat, i ara els promotors asseguren que tenen algunes firmes més. Després que el club rebutgés la primera, ara tornen a la càrrrega, Pere Aliu, exdirectiu i portaveu d'aquest grup de socis, no es mossega la llengua a l'hora de valorar la posició de la junta directiva. Segons Aliu, «considerem que és una presa de pèl en tota regla denegar les signatures. Allò que volen és guanyar temps i fer trampes utilitzant males arts». Pere Aliu assegura que «amb una moció de censura damunt la taula no té sentit fer aquests fitxatges en comptes d'escoltar la veu dels socis i posar a debat la seva gestió».

Per la seva banda, el president del Palamós, Joan Pau Pérez, defensa que la junta ha de continuar treballant en la planificació de la temporada. Malgrat el vot de censura, segons el president palamosí «la moció va ser endarrerida per unes raons òbvies que estan en els estatuts i creiem que no és correcte com ho van presentar. Pérez entén que si aquesta acció en contra de la seva gestió prospera «ens n'aniriem al mes de juliol i no crec que aquest grup vulgui un club sense cap mena d'ordre ni treball». Els promotors de la moció de censura presentaran, d'altra banda, un nou recurs davant la Federació Catalana. Creuen que no cal exhaurir el termini de 30 dies per votar, que marquen els estatuts del Palamós, i reclamen que la votació es faci el 21 de juny. Junts pel Degà compta amb el suport de l'empresari i expresident del Girona Patxi Otamendi.