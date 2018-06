La futura nova junta del Sarrià apostarà per fer «professional» l'àrea esportiva

Dos exjugadors del Sarrià encapçalaran la nova junta de la Unió Esportiva després que un grup de socis hagi pres la determinació de presentar-se al procés electoral per dirigir l'històric club d'handbol gironí. «La intenció de la nova junta del Sarrià és impulsar un gran projecte esportiu , la seva principal aposta serà la de professionalitzar l'àrea esportiva amb la creació de la figura d'un director esportiu ajudat per dos coordinador, un a l'àrea de formació i l'altre a la de competició», expliquen els promotors de la nova junta que presentaran la seva proposta a la resta de socis en l'assemblea del divendres 15 de juny.

L'actual junta del Sarrià, encapçada per Alícia Garcia, ja va fer públic la seva voluntat de no continuar i no es preveu que hi hagi més candidatures que la que encapçalen els dos exjugadors del Sarrià. De moment, no s'ha fet públic el nom de la persona que assumirà la presidència en aquesta nova etapa.