Vettel aconsegueix la seva quarta «pole position» de l'any al Canadà

Sebastian Vettel va aconseguir ahir la seva quarta pole position de l'any i sortirà primer (20:10 h, Movistar Formula 1) en el Gran Premi del Canadà, setena prova de l'any. El pilot de Ferrari va fer un temps d'1:10.764, només 93 mil·lèsimes per davant de Valtteri Bottas (Mercedes), que avui sortirà segon.

L'alemany, que encara no ha guanyat cap cursa en aquest campionat sortint des de la primera posició, mirarà de retallar distàncies amb el líder del Mundial, Lewis Hamilton (Mercedes), que ahir només va poder ser quart. Bona ocasió per a Vettel per reduir la distància de 14 punts que el diferencia del britànic.

La tercera plaça de la graella d'avui serà per a Max Verstrappen (Red Bull), mentre que el finlandès Kimi Raikkonen (Ferrari) es va haver de conformar amb la cinquena posició després d'avortar la seva última volta a causa d'una sortida de pista.

Pel que fa als pilots espanyols, Carlos Sainz (Renault) sortirà desè i mirarà de puntuar per cinquè cop seguit aquesta temporada. Mentrestant, Fernado Alonso (McLaren) no va poder superar la Q2 i avui sortirà des de la catorzena posició.