La cronoescalada als Àngels obre la cinquena edició del Girona Cycling festival

Girona continua situada a l'epicentre del món del ciclisme. Si el cap de setmana passat el Sea Otter Europe va reunir 50.000 persones a les Ribes del Ter, avui arrenca el Girona Cycling Festival, que acollirà prop de 500 ciclistes de més de 25 països. Es tracta d'un Festival pels amants del ciclisme de carretera, organitzat pel Club gironí Bike Breaks.Un certàmen que, enguany, arriba ja a la seva cinquena edició.

Durant tota la semana, es realitzaran diferents activitats lúdiques i esportives, però el Festival es divideix en tres proves centrals.: una cronoescalada als Àngels, una Nocturna, i la Gran Fondo. La cronoescalada es durà a terme avui a partir de les 11h del matí. Els participants sortiran amb un interval de 30 segons, i realitzaran un recorregut de 10,5km de pujada, fins arribar al cim.

Demà passat, dijous 14 de juny a les 20.30h, el Barri Vell es convertirà en l'escenari de la cursa Nocturna. Un circuit tancat d'1.5 km on els participants tindran una hora per aconseguir les seves millors cinc voltes. Tàctica, emoció i un marc incomparable, fan d'aquesta, una prova única que cada any compta amb la presència de molt públic gironí. A més, després de la Nocturna, la festa continua al Race Village, ubicat darrere els Banys Àrabs.

El punt culminant d'aquest festival és la Girona Gran Fondo que se celebrarà el dissabte 16 de juny. Una marxa cicloturista de 125 km de pura diversió, on tots els participants gaudiran de l'entorn únic de la demarcació.