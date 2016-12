Aconsegueix uns llavis mates perfectes amb aquests consells

Els llavis es porten mat. T'ho vam avançar al post "Descobreix tots els trucs del maquillatge de tardor", i ara t'ho expliquem en detall, amb tutorials en vídeo de com aplicar-los, quins colors escollir i com realitzar els efectes degradats que tant agraden a les més joves. T'atreveixes a pujar el to de la teva boca?

Es porten els colors vi, pujats de to: Borgonya, bordeus, marsala. Bella Hadid, imatge de Dior, ens mostra en el primer tutorial en vídeo quins tons de les noves barres Rouge Dior són els proposats per aquesta temporada. A més, fixa't en com ho fa, perquè hi ha algunes regles bàsiques.

Els llavis han d'estar hidratats. Utilitza un bàlsam a la nit perquè es mantinguin sucosos i, si els notes secs, exfolia'ls suaument amb un raspall de dents de puntes suaus una vegada a la setmana.

Utilitza labials mat nutritius i cremosos. Que siguin mat no vol dir que la seva textura ha d'assecar els llavis, busca'ls amb actius hidratants

Delinia abans d'omplir. Ho veuràs en els tutorials de Lancôme i Givenchy que hi ha a continuació. Dibuixa els llavis i, d'aquesta manera, podràs donar-li una mica més de volum si són fins, dibuixant una mica per sobre de la línia del llavi, ja que les barres mat i les fosques fan visualment la boca més petita

Corregeix el contorn dels llavis abans de començar a aplicar color. Un toc de corrector que unifiqui el cutis en aquesta zona farà que els llavis facin ressaltar encara més

El mat uniforme no és l'única tendència d'aquesta tardor-hivern. L'efecte degradat que proposa Bella ens ho explica en detall i pas a pas amb un altre turorial en vídeo la maquilladora Lisa Elridge, per Lancôme.

En el tutorial de Givenchy, per la seva banda, podem veure clarament com delinear els llavis i omplir-los per a un efecte super glamurós.