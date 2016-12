Condemnat a nou mesos per intentar extorquir David Bisbal

El jutjat penal número 1 d'Almeria ha condemnat a nou mesos de presó O.B.P., un home que va obtenir informació i fotografies «íntimes» del cantant David Bisbal a través d'una línia de telèfon que aquest havia donat de baixa i va reclamar a l'artista una contraprestació econòmica.

La sentència, que condemna l'acusat per un delicte d'extorsió en grau de temptativa, recull que O.B.P., natural de Tarragona, va obtenir una línia de telèfon mòbil de la qual havia estat titular Bisbal fins a l'abril del 2015. D'aquesta forma i amb l'ànim d'«obtenir un benefici econòmic injust», al juliol d'aquell any es va posar en contacte amb «diversos contactes íntims de l'artista amb la finalitat d'obtenir informació i fotografies íntimes del cantant i altres persones conegudes, cosa que va aconseguir fàcilment». Diversos amics van avisar l'artista del que succeïa, i Bisbal va instar l'acusat a través d'un d'aquests coneguts a tornar-li la línia. No obstant això, O.B.P. va exigir a Bisbal una quantitat que no ha transcendit.