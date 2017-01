Subhasten les cartes que Diana va enviar a un majordom

n Diverses missives escrites per la princesa Diana a un antic majordom real sobre els seus dos fills, els prínceps Guillem i Enric, van ser subhastades ahir a Anglaterra en una licitació d'objectes relatius a la monarquia. Un dels lots de més èxit, que es va adjudicar per 3.200 lliures (3.700 euros), va ser una carta en què la princesa explica a Cyril Dickman, que va estar empleat mig segle a la Casa Reial, que Guillem és molt atent amb el seu nou germanet. La carta, inclosa juntament amb quaranta lots més per la casa de subhastes Cheffins de Cambridge, respon a la targeta d'enhorabona que Dickman va enviar al príncep Carles i la seva dona pel naixement d'Enric, el 15 setembre 1984. Altres lots, que es van subhastar per quantitats similars, inclouen una carta del 17 d'octubre de 1992, igualment manuscrita, en què Diana explica que, encara que els seus dos fills ho passen bé a l'internat, Enric «es fica constantment en problemes». També es van subhastar altres objectes reals, com fotografies de diversos membres de la reialesa, targetes de Nadal signades per la reina Isabel II i el seu marit, el príncep Felip, i un pastís, encara en la seva caixa, del seu casament el 1947.