Trucs de bellesa 'low cost' que has de conèixer

Cuidar-se més és un dels propòsits que es fan any rere any però que moltes vegades, a causa de les presses, acabem oblidant. Convertir les nostres cures en rutina és més fàcil del que sembla si es tracta de petits gestos que podem incorporar, sense amb prou feines adonar-nos-en, al nostre dia a dia i que, a més, no suposen un gran cost econòmic.

Descobreix cinc rutines de bellesa 'low cost' per començar bé l'any que aviat notaràs:

1. Desmaquillar-se cada nit

Durant la nit les nostres cèl·lules es regeneren, per la qual cosa és fonamental que abans d'anar a dormir ens desmaquillem el rostre per facilitar l'oxigenació de la pell. Aquest simple gest ens ajudarà a evitar l'envelliment de la pell, a prevenir l'acne i a guanyar lluminositat. Raons suficients per recordar-nos cada nit de netejar el nostre cutis en profunditat.

2. Aclarir el cabell amb aigua freda

Senzill, barat i extremadament eficaç. Després de rentar-nos el cabell i aplicar-hi el condicionador o la mascareta, hauríem d'aclarir-lo amb un bon doll d'aigua freda. Amb aquest gest, aconseguirem segellar les puntes i que la nostra cabellera brilli més. A més, aconseguiràs no perdre el color del teu cabell si està tenyit o tens metxes.

3. Hidratar-se

Els metges ens ho repeteixen una vegada i una altra. Estar hidratat és fonamental pel nostre cos. Després d'aixecar-te als matins i abans d'esmorzar, beu un got d'aigua natural que t'ajudi a eliminar toxines. I per descomptat, recorda beure els dos litres d'aigua recomanats durant la resta del dia. A més, utilitza una crema hidratant per la pell. Mantenir la pell hidratada és clau per evitar l'aparició d'estries, especialment quan ens engreixem i aprimem. Si et costa posar-te la crema als matins, quan surtis de la dutxa utilitza un oli corporal.

4. Exercicis contra la flaccidesa

Si vols evitar la flaccidesa dedica 15 minuts al dia a fer exercicis d'estiraments. El ioga i el pilates són dos esports que pots fer fàcilment sense sortir de casa i que t'ajudaràn a guanyar elasticitat.

5. Utilitzar una crema anticel·lulítica

Si vols guanyar la batalla a la cel·lulitis, comença a utilitzar una crema anticel·lulítica. Recorda que les més cares no sempre són les més eficaces. Estén-la per la cara interna de les cuixes, el maluc i la panxa, fent-hi massatges.