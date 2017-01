La companyia Space X llança un coet amb èxit després de l'explosió del setembre

n Un coet Falcon 9 de la companyia aeroespacial SpaceX va enlairar-se ahir des de la base aèria de Vandenberg, a Califòrnia. És el primer llançament que fa l'empresa des del setembre, quan un coet similar no tripulat va explotar a Cabo Cañaveral, a Florida. El llançament del Falcon 9 estava previst per dilluns passat, però els plans de vol van ser posposats per intensos vents i pluja.

El coet, que forma part d'una carrera espacial de l'empresa privada encapçalada pel director general de Tesla, Elon Musk, intentarà portar 10 satèl·lits comercials a l'espai per a la companyia de veu i dades Iridium, que preveu instal·lar fins a 70 d'ells per a principis de 2018.