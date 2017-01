Polèmica al Regne Unit per una sàtira de la BBC sobre «núvies gihadistes»

Un programa d'humor de la cadena britànica BBC que parodia les «núvies gihadistes» de l'Estat Islàmic (EI) ha aixecat irades reaccions a favor i en contra a les xarxes socials. Entre altres escenes, el programa presenta dues joves competint per veure quina d'elles vesteix l'armilla d'explosius més atractiva, i una altra dona que es lamenta que el seu marit «no deixa de parlar de les seves quaranta verges».

«Ali m'ha regalat una cadena nova... Mesura més de dos metres, així que gairebé puc arribar a fora, és genial», diu una dona lligada a la cuina i coberta amb el tradicional hijab en un clip divulgat pel canal BBC Two de la televisió pública del Regne Unit.

L'esquetx, titulat The Real Housewives of Isis (Les autèntiques mestresses de casa de l'Estat Islàmic), acumula més de 27 milions de reproduccions i ha generat més de 165.000 comentaris a Facebook. Algunes crítiques alerten que la sàtira es pot entendre com una burla cap a les dones musulmanes en general, mentre que certs elogis ressalten que el programa pot ajudar a evitar la radicalització de les joves en el Regne Unit.