«Em dic Luz Cuesta Mogollón, però la pujada de la tarifa no és culpa meva»

Luz Cuesta Mogollón és una jove saragossana de 19 anys a la qual una curiosa combinació de nom i cognoms li ha donat una sobtada popularitat en uns moments en què l'increment de les tarifes elèctriques està d'actualitat, una pujada, però, de la qual no se sent responsable. «Em dic Luz Cuesta Mogollón, però la pujada del preu de l'electricitat no és culpa meva», insisteix en declaracions a Efe la jove, conscient de la notorietat que ha adquirit, tant en xarxes socials com als mitjans.

Bon humor i frescor són dues de les principals qualitats d'una noia que en cap moment ha buscat plantar cara a les corporacions energètiques, però el nom és una advertència clara als soferts consumidors, com prefereix ella que s'interpreti. Fa 19 anys, els pares de la jove van decidir batejar-la amb aquest nom en record del lloc on s'havien casat, a l'ermita de la Virgen de la Luz, a Avilés, al Principat d'Astúries, lloc d'origen de la família.

Segons la jove, els seus pares no van ser conscients en aquest moment del divertit efecte que tindria la combinació del nom amb els cognoms de la parella, ni tampoc ho van pretendre. La «bombeta» es va encendre nou o deu anys després, quan la germana de Luz va decidir trucar al programa radiofònic Herrera en la Onda per informar de la curiosa barreja de cognoms familiars. El periodista Carlos Herrera, que feia un programa obert a les trucades dels oients sobre noms i cognoms curiosos, es va interessar pel nom de les germanes i va esclatar a riure quan va escoltar el de Luz.

Quan va arribar a l'institut, aquest efecte va ser motiu de bromes des d'un primer moment, assegura la jove, que de seguida va assumir amb normalitat i bon humor la situació. «El primer dia d'institut -recorda- quan el director llegia els noms dels alumnes es va posar a riure en pronunciar el meu», rialles a les quals es van unir de forma immediata la resta dels professors i dels alumnes.

Però res fa canviar el bon humor d'una noia que estudia idiomes i el llenguatge de signes, alhora que treballa en una pizzeria de la capital aragonesa en la qual és coneguda simplement com Luz entre els seus companys, ara conscients de la relativa popularitat de la jove.

Però la cosa no queda aquí, ja que Luz va tenir recentment una oferta d'una companyia energètica competidora de les grans corporacions per fer un anunci publicitari, encara sense concretar. Pel que sembla, aquesta companyia volia servir-se de la combinació de nom i cognoms de la jove per posar en evidència a les grans empreses energètiques. Ella és molt jove, però és conscient, i així ho percep quan sent els seus pares a casa, que la llum costa molt, «mogollón», afegeix entre rialles.