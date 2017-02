Joan Roca elabora dos menús de la Superbowl

El cuiner gironí Joan Roca i el seu equip d'El Celler de Can Roca, considerat actualment el segon millor restaurant del món, elabora dos menús a Houston previs a la final de la Lliga Nacional de Futbol Americà (NFL), la Superbowl, que es disputarà aquest diumenge, dia 5 de febrer. Segons va informar ahir, en comunicat, la fundació BBVA, de la qual Roca és ambaixador, els menús -el primer dimecres i ahir el segon- compten amb creacions d'homenatge a l'esdeveniment esportiu, un dels més vistos als Estats Units cada any, com uns bombons amb la forma ovalada de les pilotes, creats pel reboster Jordi Roca. Joan Roca va visitar a més els espais que s'habiliten entorn de la Superbowl per promocionar la NFL. A més, el xef gironí va poder trobar-se amb l'astronauta Leland Melvin.