Es més important una idea que un criteri ? Tot ho és prou , però la idea, per ser valuosa, ha de ser bona. La bondat, el bé profund de les coses i de les accions humanes s'ha de subjectar al criteri. Al criteri de la veritat i, conseqüentment, de la bondat.



Com en els aeroports, l'equipatge ha de passar pel control digital. Simplement vull fer notar que la cultura actual, en un sentit molt ampli, està acostumada a respondre a la pregunta: M'agrada això? Si m'agrada, ja és un criteri. I es tira pel dret.



No és estrany que estiguem davant d'un naufragi de cultura, un nadar, cadascú pel seu compte, entorn del vaixell que beu aigua.



Crec que actualment es fa difícil trobar persones amb criteri, gent que valori amb encert les idees i les situacions. Totes les situacions, que són moltes, i importants. Què dir sobre els ventres de lloguer? Té límits el testament vital? Quins criteris són fonamentals per decidir sobre una persona concreta a l'hora de casar-se?



Quines raons puc triar per confiar l'educació dels meus fills a una entitat educativa? Perquè el creixement integral ha d'incloure l'amor a la veritat? Quina decisió he pres per ser més just i més generós? Hi ha hagut temps en què hi havia un acord tàcit, almenys, sobre criteris de formació o d'acció.





Festes pasquals



Ara, qui no sap nedar, s'ofega. Aquestes festes pasquals ens diuen i ens demostren que els creixements integrals de les persones neixen de l'adhesió a una altra gran persona.



Ens inviten a viure apassionadament l'adhesió a Jesucrist. No tinguem por d'esguerrar el nostre criteri. Ell ho va dir ben clar. L'experiència humana ho confirma: «Jo sóc el Camí, la Veritat i la Vida».