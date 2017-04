Desenvolupen un nou aïllant acústic i tèrmic a partir de llana d'ovella

Investigadors valencians i italians han desenvolupat un nou aïllant ecològic acústic i tèrmic per a edificis a partir de llana d'ovella, un producte de grans prestacions que incrementa la capacitat d'absorció de la humitat fins a un 33% i optimitza la resistència a insectes i al foc. El producte, que ja s'està comercialitzant en dues de les seves modalitats -Premium i confort-, és el resultat del projecte europeu Woold4build, liderat per l'empresa de curtits Inpelsa i cofinançat per la Comissió Europea a través de la convocatòria CIP-Ecoinnovation. Segons Jesús Alba, investigador del Campus de Gandia de la UPV que ha participat en el projecte, la llana d'ovella és un material natural «excel·lent», amb «molt bones característiques d'aïllament tèrmic, gestió de la humitat i absorció de soroll». «No obstant això, causa del seu origen natural, l'homogeneïtat de les fibres no es pot controlar», explica el científic, que afegeix que cada fibra del cabell o llana «pot procedir de diferents ovelles, races o zones de pell i tenir, per tant, característiques diferents».