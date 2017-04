Una nova partícula qüestiona tota la física

Científics que treballen al CERN, entre ells de les universitats Autònoma de Barcelona (UAB) i de Barcelona (UB), han trobat indicis de la possible existència d'una nova partícula desconeguda fins ara que qüestionaria la física actual i que faria entreveure una nova física. En diversos experiments realitzats al LHCb, un dels sis detectors de partícules en funcionament instal·lats al Large Hadron Collider, els físics han observat cinc desintegracions rares de mesons B que discrepen del Model Estàndard. Segons l'Institut de Física d'Altes Energies (IFAE) de la UAB, la discrepància entre els resultats dels experiments i les prediccions del Model Estàndard apunten a una Nova Física per la possible existència de noves hipotètiques partícules, malgrat que cal seguir investigant aquesta via.