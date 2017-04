Descobreixen que el cuc de cera és capaç de biodegradar plàstics resistents

Els cucs de cera són el gran enemic de les arnes: destrueixen les bresques i es mengen la mel però la seva voracitat podria ser útil, ja que, aquests insectes són capaços de degradar plàstics tan resistents com el polietilè, utilitzat principalment per fabricar bosses de la compra i envasos. El descobriment, que pot obrir noves portes per al medi ambient, ha estat realitzat per Federica Bertocchini, investigadora del Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC), al costat de científics de la Universitat de Cambridge, i es va publicar ahir a Current Biology.