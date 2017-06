Obre les portes la 20a edició de la 080 Barcelona Fashion

Les marques de moda infantil Little Creative Factory i Bóboli van inaugurar ahir al matí la 20 edició de la 080 Barcelona Fashion, una passarel·la que fins divendres veurà desfilar un total de 37 dissenyadors i firmes pel recinte modernista de Sant Pau, completament restaurat.

«L'edat de la innocència» és el nom que rep la col·lecció que va presentar Little Creative Factory per a la temporada primavera-estiu 2018 amb una original posada en escena amb la dansa com a protagonista, com a forma d'evadir-se de la realitat i també d'assolir un objectiu. En les peces dominaven els colors naturals, com el «nude» o els crema en contrast amb el negre i teixits nobles, volàtils i amb moviment com el tul, la reixeta o el «cupro» combinats amb el cotó o el lli, tots ells sense faltar a la filosofia sostenible de la marca.

De la seva banda, Bóboli es va mantenir fidel als colors i estampats que caracteritzen els seus dissenys i ha presentat la seva col·lecció «Enchanted forest» per a la tardor-hivern 2017 convertint la passarel·la en un autèntic bosc encantat. La marca ha apostat per una col·lecció hivernal però alegre amb teixits i estampats amb textures més gruixudes i càlides, que s'han plasmat en les peces clau de la temporada com la faldilla o el pantaló campana.

A primera hora de la tarda, la passarel·la es va posar en marxa amb la desfilada de Òscar León, i va continuar amb la participació d'altres firmes com Miquel Suay i Antonio Miró.

Com en anteriors edicions, al llarg de la setmana hi ha previstes diverses activitats paral·leles relacionades amb el món de la moda, com la celebració de la 4a edició del Barcelona Fashion Showroom, la 3a edició del 080 Investor Day, el Fórum d'Inversió Internacional de la Indústria de la Moda o el Textmeeting by Texfor 2017, que aplegarà a professionals del sector de tot l'estat per parlar del futur de la industria. A més, al llarg de la setmana, tindrà lloc el Neo 2 Photo Shoot Contest, on estudiants de disseny i fotografia competiran per el millor reportatge de moda.