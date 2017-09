Taoray Wang posa el toc d'elegància a la Setmana de la Moda de Nova York

La firma xinesa Taoray Wang va portar ahir a la Setmana de la Moda de Nova York una moderna però sofisticada col·lecció per a la Primavera Estiu de 2018 en la qual van destacar els plecs i les asimetries amb les quals va jugar en gairebé totes les seves propostes. Els colors neutres, com el blanc, el negre i el gris, als quals es van sumar el blau marí, el blau celeste i el rosa empolsat, van acaparar els prop de 40 models per a la dona de negocis que va presentar la casa de moda, que aquest any es va guanyar l'atenció dels mitjans en vestir a la filla del president d'EUA Tiffany Trump. Taoray Wang va donar especial atenció en aquesta col·lecció, denominada «Baroque in Shangai», al doble prisat, detall que va utilitzar per rematar les mànigues d'elegants camises blanques, roses i negres.



Color tropical

Per altra banda, el dissenyador d'origen mexicà César Galindo va portar els vibrants colors del tròpic a la passarel·la on va presentar peces elegants i còmodes. Estampats que fusionen una variada paleta de colors, que van des d'ataronjat elèctric, blau, verd, groc o gris, en uns altres destaquen el rosa brillant, platejat combinat amb vi o blanc, en una col·lecció protagonitzada pel vestit, confeccionada en seda. «Es una col·lecció súper caribeña y forta en sentido dels colors súper brillants», va expressar el dissenyador, que fa gairebé tres dècades que és al món de la moda.