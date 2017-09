Els meus fills, els meus nets... fan catequesi!

Aquests dies s'escolten molts comentaris en relació amb les activitats extraescolars dels infants i adolescents. «El meu fill fa música, o va a anglès o fa esport amb tal equip...». Tant de bo que també es pogués escoltar: «ELS MEUS FILLS (O NETS) VAN A CATEQUESI!».

Els pares ja heu decidit d'acord amb els fills, les activitats «extraescolars» amb el desig d'oferir-los una bona preparació per la seva vida. No sé si heu pensat en la necessitat de la formació cristiana o catequesi, malgrat que sembla que no estigui de moda i que no serveixi per a la vida.

Certament que la música, els idiomes, l'esport i altres temes tenen importància per al seu procés de formació, però també en té la catequesi com a formació en la vida cristiana. Vosaltres esteu preocupats per l'educació dels fills i per oferir-los una bona preparació per la vida. Per això estic convençut que no penseu només en els estudis que hauran de realitzar, en la seva professió futura, sinó també en el seu creixement com a persones i en la seva personalitat.

- A la catequesi s'educa la dimensió religiosa de la seva personalitat, que és una de les dimensions que, si no és educada, pot convertir la persona en una fonamentalista o en un idòlatra, capaç de convertir en déus o valors absoluts béns materials, ideologies, objectius...

- A la catequesi descobriran que Déu se'ns ha donat a conèixer, se'ns ha manifestat en la història. Ho coneixeran gràcies a la comprensió de la Bíblia.

- A la catequesi coneixeran Jesucrist i la seva proposta de vida. Si el coneixen, el podran estimar i tenir-hi fe.

- A la catequesi comprendran i es prepararan per a les celebracions dels sagraments, eucaristia, penitència, confirmació. Accions simbòliques en les quals Jesucrist es fa present i actua oferint els seus dons. A la catequesi aprendran les actituds fonamentals per a la vida, virtuts i valors, però alhora el perquè d'aquestes actituds i d'aquests valors. No és suficient saber el que cal fer, cal també conèixer el perquè