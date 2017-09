El servei de compres Google operarà de forma independent per satisfer Europa

El servei de compres de Google actuarà a partir d'avui com una entitat independent per garantir igualtat de tracte als seus competidors i satisfer així les demandes de la Comissió Europea (CE), que el juny passat li va imposar una multa de 2.424 milions d'euros per abús de domini en aquest sector. Google Shopping operarà com una entitat independent dins de Google, van assenyalar ahir fonts coneixedores dels remeis que l'empresa haurà d'aplicar a partir d'ara per complir amb el tracte equitatiu cap als seus competidors exigit per la CE.

Si Google no posa fi a la seva conducta d'abús de posició dominant haurà d'abonar, a més de la multa, pagaments de penalització de fins al 5% dels ingressos diaris mitjans mundials de la seva matriu, Alphabet, segons va decidir la màxima autoritat comunitària de Competència. La CE va trobar que la companyia degradava el lloc en què apareixien els serveis dels seus competidors dins de la pàgina de cerques.

Per solucionar aquesta situació, el servei de compres del gegant nord-americà actuarà com un independent a la seva pàgina de resultats de cerca. La decisió és simple però la implementació que comporta des d'un punt de vista tècnic és força complicada, segons les fonts, i tot i que seguirà desenvolupant-se durant els propers mesos garantirà a partir d'avui la igualtat de tracte.



Com els seus competidors

El nou servei de compres de Google operarà exactament com qualsevol altre competidor i, a partir d'avui, a les pàgines de cerca de Google apareixerà llistat com els altres serveis. Dins el grup, els equips del motor de cerca i del servei de compres estaran aïllats i separats físicament i el servei comercial ja no tindrà accés a les dades de què disposa el cercador.

El servei de compres s'operarà com un negoci independent que ha de generar beneficis i que pot també tenir pèrdues, i per demostrar que és un negoci rendible, Google ha de presentar comptes separats a la Direcció General de Competència de la Comissió Europea, van apuntar altres fonts.

La diferència consistirà en què fins ara els venedors venien a Google i posicionaven directament els seus anuncis en els espais per a això, mentre que a partir d'ara seran els serveis de comparació de preus, inclòs Google Shopping, els qui ho faran. El que no canviarà perquè la Comissió Europea no va entrar en això en la seva decisió, seran els algoritmes de Google relacionats amb la degradació o promoció de resultats.

La comissària europea de Competència, Margrethe Vestager, va afirmar ahir que la CE vigilarà en les «pròximes setmanes i mesos» si les mesures de Google són efectives.