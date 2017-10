Mor als 70 anys Anne Wiazemsky, exdona i musa de Jean-Luc Godard

L'actriu i novel·lista francesa Anne Wiazemsky, neta del Nobel de Literatura François Mauriac i exdona i musa del cineasta Jean-Luc Godard, va morir ahir als 70 anys d'edat com a conseqüència d'un càncer. Wiazemsky va debutar al cinema el 1966 amb Al azar de Baltasar, de Robert Bresson, i va conèixer en aquest rodatge qui en el 67 i durant una dècada seria el seu marit, 17 anys més gran que ella. Entre els set films que el màxim representant de la Nouvelle Vague i ella van rodar junts destaquen La Chinoise, Sympathy for the Devil i Todo va bien.