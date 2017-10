Venen per 20 milions d'euros la casa on va viure Pablo Picasso

La residència de Mougins, al sud de França, on el pintor espanyol Pablo Picasso va passar els últims anys de la seva vida i on va morir el 1973, va ser subhastada ahir i adjudicada a un financer neozelandès per una mica més de 20 milions d'euros, segons van informar els mitjans locals.

Batejada com Mas de Notre Dame de Vie, la casa va ser atribuïda pel preu de sortida en la subhasta, organitzada per la immobiliària holandesa R365, filial del grup de subhastes Christie's, i que va tenir lloc al Tribunal de Gran Instància de Grasse. Segons van informar els organitzadors de la subhasta, el comprador va ser Rayo Withanage, un home de negocis neozelandès d'origen singalès, fundador de la inversora immobiliària BMB.

L'artista malagueny va comprar la casa el 1961 i la va convertir en el seu taller, on va treballar i residir fins a la seva mort. En aquest habitatge també va viure-hi, fins que es va treure la vida el 1986, Jacqueline Roque, l'última esposa de l'autor del Guernica. Catherine Hutin-Blay, la filla de Jaqueline i de l'enginyer André Hutin, va heretar la casa però va decidir vendre-la a la immobiliària per uns 12 milions d'euros.

La residència compta amb 1.700 metres quadrats habitables i està envoltada de més de tres hectàrees de terreny amb vistes a la ciutat de Cannes i al massís d'Esterel. Tres plantes acullen 32 estances, inclosos 15 dormitoris i 12 banys. Així mateix, una pista de tennis, una piscina, un spa i una cava de vins completen la luxosa residència.

El comprador no va especificar si té pensat traslladar-s'hi a viure o si només es podria tractar d'una inversió.