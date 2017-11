Twitter ampliarà fins als 280 el límit de caràcters per missatge

efe/ddg los Angeles

n Twitter va anunciar que aplicarà a tots els seus usuaris el límit de 280 caràcters per missatge, de manera que s´acaba així amb l'extensió original de 140 espais que havia caracteritzat des dels seus inicis aquesta xarxa social. Aquesta decisió arriba després que Twitter posés en marxa un experiment reduït al setembre per estendre el límit fins als 280 caràcters.

L'ampliació no s'aplicarà als usuaris que escriguin en japonès, coreà i xinès, que continuaran tenint com a límit els 140 caràcters, ja que, per la naturalesa dels seus idiomes, no tenen els problemes de la resta de llenguatges per condensar les seves idees amb pocs signes.

La cap de producte de Twitter, Aliza Rosen, va explicar que l'objectiu d'aquell test de setembre era analitzar si resultava factible compatibilitzar aquest increment amb la preservació de la velocitat i brevetat característiques dels seus missatges. L'anàlisi dels resultats ha conduït el seu equip directiu a prendre la decisió definitiva d'eliminar la «barrera» que suposava aquesta restricció de 140 caràcters en «aquells idiomes que es vegin afectats per la necessitat de comprimir idees», és a dir, tots menys el xinès, el japonès i el coreà.

La xarxa social va recordar que el 5,3% dels tuits en espanyol i el 9% en anglès arribava al límit anterior, el que reflectia el «repte» de comprimir un pensament en una activitat que «sovint» requeria invertir «molt temps» per editar, fins al punt que «a vegades» portava l'usuari a renunciar al seu enviament. Amb l'ampliació de caràcters, el percentatge ha disminuït «enormement» en reduir-se a un 0,8% en castellà i un 1% en anglès.

A més, els tuits arriben al límit de caràcters amb menor freqüència, fet que demostra, segons l'opinió de la companyia, que amb l'ampliació dels usuaris «poden expressar el que volen millor i enviar tuits més ràpid que abans», amb més facilitat i més sovint.

Els responsables de la xarxa social van reconèixer que durant els primers dies de l'experiment «molta gent va tuitejar arribant al límit total dels 280 caràcters perquè era la novetat», però van assegurar que el comportament es va normalitzar poc després.

Durant el termini en què es va portar a terme l'experiment, només el 5% del total de tuits va superar els 140 caràcters i només el 2% va sobrepassar els 190.