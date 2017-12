El descobriment del primer púlsar compleix 50 anys

Ahir es van complir 50 anys des que l'astrònoma nord-irlandesa Jocelyn Bell va descobrir el primer púlsar, estrelles de neutrons en rotació molt ràpida. Un descobriment que està considerat com un dels més grans del segle XX en el món de l'astronomia. Per commemorar aquesta troballa, la revista Nature Astronomy recull aquesta setmana diversos articles, entre ells un de Bell i un altre d'Andrew Lyne, pioner també en estudiar-los, a més d'imatges i vídeos. Hi participen així mateix en aquest número dos investigadors del Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC), Nanda Rea i Santiago Serrano, amb un article i un vídeo que recullen l'evolució dels darrers 50 anys de coneixement i plantegen noves vies d'estudi.

En una nota de premsa, el CSIC recorda que Bell es trobava cursant el 1967 el doctorat a Cambridge (Regne Unit) quan va descobrir un senyal en les dades del seu telescopi; l'emissió es repetia periòdicament cada 1,33 segons. Ella, al costat d'altres investigadors de l'equip dirigit pel professor Antony Hewish, van descobrir que en certes zones del cel s'emetien polsos d'energia en freqüències de ràdio a intervals extremadament regulars. Aquests objectes es van anomenar púlsars, per estrelles polsants, encara que en realitat són estrelles de neutrons en rotació molt ràpida.

En els darrers 50 anys d'estudi sobre els púlsars s'han descobert més de 2.500 estrelles de neutrons i la seva investigació ha avançat en el coneixement de la física sobre els camps magnètics i gravitatoris extrems.

La publicació de la investigació va obtenir el Premi Nobel de Física, però només l'hi van donar a Hewish i a l'investigador Martin Ryle, mentre que Bell va quedar exclosa, sense ni tan sols una menció, recorda a la seva web la Societat Espanyola d'Astronomia. Molts astrònoms destacats van mostrar la seva indignació per aquesta omissió, un dels casos més controvertits sobre l'exclusió d'una dona dels premis Nobel. La professora Bell va ser condecorada pel CSIC amb la Medalla d'Or el 2015, màxim guardó que concedeix aquest organisme.