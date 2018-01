El Papa expressa «dolor i vergonya» pels abusos a menors comesos a Xile

El Papa va demanar perdó pels casos d'abusos sexuals de l'Església durant el primer discurs públic del seu viatge a Xile, al Palau de la Moneda i en companyia de la presidenta del país, Michelle Bachellet. «No puc deixar de manifestar el dolor i la vergonya que sento davant el dany irreparable causat a nens per part de ministres de l'Església», va assenyalar Francesc, que arriba al país enmig d'investigacions de la fiscalia xilena contra religiosos maristes i crítiques per la situació d'un bisbe al qual acusen d'encobrir abusos d'un popular sacerdot de la diòcesi de la capital, Santiago de Xile.

«És just demanar perdó i donar suport amb totes les forces a les víctimes, al mateix temps que hem de comprometre'ns perquè no es torni a repetir», va emfatitzar el Pontífex, que va arrencar amb les seves paraules els aplaudiments de l'auditori. Francesc va participar en una cerimònia protocol·lària en què va ser rebut amb honors per la presidenta sortint de Xile, Michelle Bachelet.



El valor de les arrels indígenes

Francesc va aprofitar la seva al·locució per posar en valor el paper de les comunitats indígenes, com els maputxes, que durant anys han lluitat a Xile per recuperar almenys una part del seu territori ancestral. «La saviesa dels pobles originaris pot ser una gran aportació. D'ells podem aprendre que no hi ha veritable desenvolupament en un poble que doni l'esquena a la terra i a tot i a tots els que l'envolten. Xile té en les seves arrels una saviesa capaç d'ajudar a transcendir la concepció merament consumista de l'existència per adquirir una actitud sapiencial front al futur», ha subratllat.

En aquesta línia, va destacar la pluralitat ètnica, cultural i històrica de Xile mentre que va convidar a custodiar tota aquesta riquesa «de tot intent de parcialització o supremacia» així com de «dogmatismes exclusivistes en una sana obertura al bé comú, que si no té un caràcter comunitari mai serà un bé». El Pontífex va instar a escoltar les capes socials més vulnerables: als aturats, que no poden sustentar el present i menys el futur de les seves famílies; als pobles originaris, freqüentment oblidats; als migrants, que criden a les portes; als joves, en el seu afany de tenir més oportunitats, i als ancians.

Sense referir-se directament a la dictadura del general Augusto Pinochet, el Papa va recordar que Xile «s'ha hagut d'enfrontar a diversos períodes turbulents que va aconseguir, no sense dolor, superar».

D'altra banda, durant la missa celebrada tot seguit al Parc O'Higgins de la capital del país, el Papa va lamentar la tendència social a adormir-se en un «consumisme tranquil·litzant» que «cega» davant de la vida i al sofriment dels altres. També va criticar els «miratges» que prometen la felicitat amb un «clic» i porten a la resignació. Davant d'aquestes actituds, Francesc va posar en valor als que es comprometen perquè «l'esperit de la reconciliació guanyi espai» i va reivindicar que Jesús ve «a extirpar la immobilitat paralitzant de qui creu que les coses no poden canviar».

Poc abans de l'inici de la missa, unes desenes de persones van realitzar una marxa «pels pobres» i per expressar la seva queixa sobre els més de 17 milions de dòlars que costa aquesta visita del Pontífex.