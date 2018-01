El Ministeri de Cultura vol esbrinar si s'ha informatitzat la venda d'entrades d'U2

El Ministeri d'Educació, Cultura i Esport assegura que hi ha «indicis» de la revenda abusiva d'entrades i vol esbrinar si s'ha automatitzat a través de «màquines informàtiques» la compra de paquets d'entrades sense donar la possibilitat als ciutadans al seu adquisició. Segons van assenyalar ahir fonts del ministeri que dirigeix Íñigo Méndez de Vigo, «no té sentit» que es treguin a la venda entrades «de gran format» i que en tot just deu minuts s'hagin esgotat. Cultura considera que aquest fenomen pot ser «altament lesiu» tant per a la indústria cultura com per als ciutadans, de manera que el ministre vol donar «un pas més» per veure com afrontar-lo «des del marc legislatiu».

Méndez de Vigo va sol·licitar ahir al ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, que els cossos i forces de seguretat de l'Estat investiguin el que ha passat amb la venda d'entrades per als concerts d'U2 el passat divendres 26 de gener. I és que segons assenyala el ministeri en un comunicat, les localitats per al primer dels concerts que donarà la banda irlandesa a Madrid el proper mes de setembre es van esgotar tot just deu minuts després de sortir a la venda.

Per abordar la possible revenda abusiva d'entrades en l'àmbit legislatiu, el Ministeri d'Educació, Cultura i Esport va impulsar l'any passat un Grup de Treball específic en el marc de la Conferència Sectorial de Cultura, en el qual estan representades totes les comunitats autònomes i els ministeris que tenen competències en la venda d'entrades per Internet.

Tal com recorda el departament que dirigeix Méndez de Vigo, el Ministeri d'Educació, Cultura i Esport acaba de culminar un tràmit d'informació pública en el qual s'ha escoltat les parts interessades i als ciutadans perquè traslladin a aquest Grup de Treball la seva criteri sobre els problemes associats a la revenda telemàtica d'entrades i les possibles vies d'intervenció dels poders públics per fer-los front. El Grup de Treball farà públic un informe sobre els resultats d'aquest procés de consultes, per tal de elevar-lo a la Conferència Sectorial de Cultura i definir mesures legals que puguin tallar la revenda d'entrades.



Les promotores es defensen

El director general de Ticketmaster Espanya, Eugeni Casalmiglia, va assegurar ahir que la petició del Ministeri de Cultura a Interior per obrir una investigació sobre una possible revenda d'entrades per als concerts d'U2 a Espanya és «una bona notícia perquè demostrarà que no hi ha res». «Ens posarem a la seva disposició i ens alegra que es faci aquesta investigació perquè és una bona manera de que tots demostrin que no tenen res a veure en un tema de sobredemanda de producte», va explicar el directiu.

Casalmiglia, que va assegurar que a la seva empresa «no només no li consta aquesta revenda, sinó que és impossible» que hagi passat amb els concerts d'U2, es tracta d'un cas en què «hi ha 15.000 entrades per a 80.000 persones». «Llavors, aquests 65.000 que es queden sense entrada poden acabar frustrades i el canalitzen a través d'aquestes queixes», va lamentar. El director general de Ticketmaster va reconèixer que en aquesta ocasió hi ha hagut prevendes per al club de fans d'U2. Per contra, rebutja que s'hagin desviat entrades per revendre posteriorment a Seatwave, una altra plataforma de l'empresa dedicada a la revenda «No té sentit i és rigorosament fals: una de les premisses que tinc marcada des de la direcció general és que això és il·legal», va defensar.