Quentin Tarantino respon Uma Thurman: «És del que més em penedeixo»

Dissabte passat, The New York Times publicava el testimoni d'Uma Thurman denunciant l'assetjament sexual que va patir per part de Harvey Weinstein. A més, en l'article també revelava un accident automobilístic sofert per l'actriu durant el rodatge de Kill Bill 2, a les ordres de Quentin Tarantino.

Per si fos poc, i segons el mateix article, el mateix director la va escopir en una escena i gairebé la va asfixiar en una altra. Tarantino, que va dirigir l'actriu a Pulp Fiction i en els dos lliuraments de Kill Bill, ha estat durament criticat a les xarxes socials des de llavors. Davant aquesta polèmica, el portal Deadline va brindar al cineasta la possibilitat d'explicar-se i aquest no ho va desaprofitar.

«Soc culpable per posar-la en aquest cotxe, però no de la manera en què la gent diu que soc culpable. És del que més em penedeixo a la vida, intentar que ella fes aquesta escena d'acció», va explicar Tarantino amb relació a l'accident. «Em va dir: 'Et prometo que el cotxe està bé. És una carretera recta. Has d'arribar als 65 quilòmetres per hora perquè si no, el teu cabell no onejarà com ho ha de fer i et faré repetir...'. Era un parany mortal. El seient no estava subjecte, no era una carretera recta i estava plena de sorra». Aquesta va ser la versió de l'actriu sobre els fets.

Tarantino va voler matisar l'assumpte: «Va ser només conduir. Cap de nosaltres ho va considerar una acrobàcia. Potser hauríem d'haver-ho fet, però no ho vam fer. Estic segur que quan m'ho van explicar, vaig posar els ulls en blanc i em vaig irritar. Però estic segur que no estava furiós. No vaig irrompre a la caravana d'Uma i li vaig cridar que pugés a l'automòbil».

«Sabia que era una conductora insegura, però tenia carnet. Quan vaig acabar, estava molt feliç, pensant: 'ella pot fer això perfectament, no serà un problema'. Li vaig dir que el camí era una línia recta. Li vaig dir que estaria fora de perill. I no va ser així. Estava equivocat. Ella es va involucrar perquè va confiar en mi», va relatar el director.

Pel que fa al presumpte estrangulament del qual parla l'article de The New York Times, Tarantino culpa la periodista signant de tota la confusió. «Voldria aclarir això. Diu 'd'acord amb Uma ...', però t'adones que no hi ha cometes. Uma no va compartir aquesta informació» amb el periodista.



Sobre Harvey Weinstein

Amb relació a la denúncia per assetjament sexual a Harvey Weinstein, Tarantino va reconèixer que va conèixer els fets quan Uma li ho va explicar, i que llavors va intentar ajudar-la a parar-li els peus. «Mira Sorvino m'havia explicat el que Harvey li havia fet. No podia creure-ho. Érem parella... Estava horroritzat i francament avergonyit».

«Després, mentre ens preparàvem per fer Kill Bill, Uma em va dir que ell li havia fet el mateix. Llavors em vaig adonar que hi havia un patró en els atacs de Harvey», va reconèixer Tarantino, qui després va procurar que el seu productor es disculpés pels seus actes davant de l'actriu.