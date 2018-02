Girona i la UdG promouran vocacions cientificotècniques entre les dones

L´alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, i el rector de la Universitat de Girona (UdG), Joaquim Salvi, han acordat impulsar una campanya per promoure les vocacions cientificotècniques entre les noies, en el marc de les accions per commemorar el Dia Internacional de la Dona i la Nena en la Ciència, l´11 de febrer, una diada per fomentar la participació de les dones en la ciència. Només el 25% de les alumnes de carreres tècniques són dones. Cada cop es parla més de que calen referents perquè les joves vegin que l'enginyeria o les ciències són una opció per a elles, per aquest motiu, promoure les vocacions científiques i tecnològiques entre elles ha esdevingut una prioritat per a la comunitat internacional.

Davant d´aquesta realitat, Ajuntament i Universitat endeguen un projecte de promoció de la vocació cientificotècnica, de manera molt especial entre les noies, a través de la xarxa d´escoles de la ciutat, amb l'objectiu d´incrementar la presència de dones en les carreres dels àmbits de ciència i tecnologia. L'objectiu, segons el rector Joaquim Salvi, és «arribar a aconseguir l'accés i la participació plena i equitativa en la ciència i la tecnologia per a les dones, i la igualtat de gènere i l'apoderament de les dones i les nenes». Per la seva banda, l´alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, afirma que es pretén que «la ciutat sigui un model en la creació de vocacions científiques, sobretot entre les noies, i per això és imprescindible que col·laborem amb la UdG per fomentar polítiques que facin possible aquest objectiu».

La trobada entre les dues entitats celebrada divendres va servir també per començar a dibuixar possibles línies estratègiques per treballar de forma conjunta en els propers mesos. Entre les qüestions tractades destaquen la mobilitat, els accessos, i l'accés a l'oferta cultural.