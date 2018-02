Jack White, The Roots Justice, Kygo i N.E.R.D actuaran al Cruïlla

El festival Cruïlla de Barcelona va anunciar ahir el cartell de l'edició 2018, que encapçalaran el duet d'electrònica Justice, els padrins del hip-hop The Roots, la nova estrella de l'electrònica Kygo, el projecte més personal de Pharrell Williams N.E.R.D, la banda Prophets of Rage, formada per membres de Rage Against the Machine, Audioslave, Public Enemy i Cypress Hill, i Jack White, la meitat de The White Stripes.

La programació també inclourà les actuacions de Fatoumata Diawara, Camille, Seasick Steve, Bomba Estéreo, Soja i Gilberto Gil, un artista que celebrarà els 40 anys del disc Refavela acompanyat a l'escenari per Bem Gil, Chiara Civello, Mayra Andrade i Mestrinho. El Cruïlla, que s'allarga tres dies i tindrà lloc el 12, 13 i 14 de juliol eliminant la jornada de diumenge, inclourà dues propostes extramusicals amb Dreams, un muntatge de la Fura dels Baus, i l'Aquelarre de Cervera.

Una trentena d'artistes s'han afegit als ja anunciats de l'ex-Talking Heads, David Byrne, així com Damian Jr Gong Marley, Izal, Bomba Estéreo, Bugzy Malone i Joana Serrat. El gruix de la nòmina catalana i estatal arriba representada per Belako, Blaumut, Elefantes, Ramon Mirabet, Joan Dausà, La M.O.D.A., La Pegatina, Els Catarres, Lori Meyers, Mi Capitán i The New Raemon, que mostren la «bona salut i diversitat de les propostes fetes a prop», segons va explicar, en roda de premsa, el director del certamen musical, Jordi Herreruela.

El cartell de Cruïlla pretén, segons Herruela, ser una «aventura sonora», un camí «cap al descobriment d'artistes» desconeguts encara pel gran públic assegurant, però, el «reclam» de grans caps de cartell. «És una festa musical, el parc temàtic per tots els amants de la música», va reblar.

El Cruïlla tindrà lloc aquesta edició del dijous 12, el divendres 13 i el dissabte 14 de juliol al parc del Fòrum. Així, la jornada familiar de diumenge s'elimina i, a canvi, el certamen s'iniciarà dijous, amb un format reduït de 19 h a 1 h de la matinada amb la idea que la jornada «vagi creixent». Pel director del certamen, com que tenen fixat en 25.000 persones el límit de l'aforament per «garantir la comoditat del públic», només tenen com a alternativa créixer en dies.