Set milions de persones moren cada any per la contaminació

Nou de cada deu persones respiren diàriament aire contaminat en el món, cosa que provoca anualment uns set milions de morts, segons les «alarmants» conclusions d'un estudi de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) que reclama més mesures per combatre una de les grans xacres a nivell social i sanitari. La penetració de partícules contaminants en els pulmons i el sistema cardiovascular seria la responsable de malalties cardíaques i pulmonars -entre elles càncer- i diversos quadres d'infecció respiratòria, com ara la pneumònia.

La pol·lució està considerada ja un dels principals factors per al desenvolupament de malalties no contagioses i causaria una de cada quatre morts per malalties cardíaques i infarts, així com el 43 per cent de les obstruccions pulmonars cròniques.

L'estudi conclou que la contaminació atmosfèrica general va provocar 4,2 milions de morts el 2016, a les quals caldria sumar altres 3,8 milions provocades per cuinar amb combustibles i tecnologies no adequades. L'OMS estima que uns 3.000 milions de persones de tot el món no disposa d'elements per a cuinar sense risc.

«La contaminació de l'aire ens amenaça a tots, però els més pobres i marginats suporten el major pes», ha advertit el director general de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, per a qui és «inacceptable» que més del 40 per cent de la població mundial «respiri diàriament fum mortífer per usar forns i combustibles contaminants». «Si no prenem mesures urgents, mai ens aproparem a aconseguir un desenvolupament sostenible», ha postil·lat. Actualment, més de 4.300 ciutats de 108 països formen part de la base de dades sobre qualitat de l'aire que coordina l'OMS, el que permet obtenir una imatge més precisa de la realitat mediambiental en gran part de la plantada.



Països rics i pobres

La directora del Departament de Salut Pública i Medi Ambient de l'OMS, Maria Neira, ha reconegut que hi ha una «acceleració» en l'interès mundial pels desafiaments en matèria de contaminació atmosfèrica, si bé adverteix que la majoria de les ciutats que s'han sumat recentment a les iniciatives de l'organització estan en països desenvolupats.

«Moltes de les grans ciutats del món excedeixen els nivells recomanats per l'OMS per a la qualitat de l'aire en més de cinc vegades, cosa que representa un gran risc per a la salut de la població», ha afirmat Neira. En termes generals, els nivells de contaminació estan més o menys estables, amb millores relatives en algunes parts d'Europa i les Amèriques.

En els països de l'est de la Mediterrània i en el sud-est asiàtic es registren els nivells més preocupants -en aquestes zones les dades multipliquen quintupliquen els valors recomenats-, seguits per ciutats d'ingressos mitjans i baixos d'Àfrica i la zona occidental del Pacífic, encara que en aquestes últimes regions l'OMS denuncia una manca de mesuraments.